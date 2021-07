El algoritmo AI de YouTube es una pesadilla que recomienda mal un 70%

El algoritmo ‘inteligente’ de YouTube recomienda vídeos que en un 70% de las ocasiones son rechazados por los espectadores. Un valor extremadamente alto y alarmante para un sistema AI que se supone que aprende de los gustos de los usuarios para ofrecer el mejor contenido.

Este porcentaje de recomendaciones erróneas sale de un estudio en el que un grupo de control ha valorado hasta que punto las últimas recomendaciones de YouTube acertaban con sus gustos… y los resultados han sido demoledores. YouTube lo está haciendo fatal.

Los vídeos recomendados son rechazados en un porcentaje mayor incluso en países de lengua no inglesa. En algunos casos se da la paradoja de que el algoritmo de YouTube recomienda vídeos que no cumplen las reglas de la propia comunidad.

Pero el panorama dentro de YouTube no es mucho mejor. Pese a seguir creciendo en visitas, la amenaza de Twich y TikTok ha tenido un doble impacto en los creadores… y ninguno bueno.

Los recientes cambios en el algoritmo de YouTube no solo desesperan a los creadores, tampoco acierta con los usuarios el 70% de las veces

Unos han huido a las nuevas redes sociales, mientras que los que se han quedado en YouTube están muy contrariados con el funcionamiento del algoritmo porque penaliza a los creadores y los formatos ya existentes.

La respuesta de YouTube ante este panorama es caótica. Quieren convencer a los creadores y usuarios, de que su nuevo formato ‘Shorts’ son el futuro. Vídeos de 1 minuto, grabados en vertical y pensados para ser vistos en el móvil.

El problema no es solo que hay cosas que no se pueden contar en 1 minuto de vídeo, sino que el formato ‘quema’ más a los creadores y genera más ruido entre los ‘usuarios’. Eso sin contar que resulta que los Shorts no producen ningún ingreso al creador.

