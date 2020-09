Amazon One quiere leerte la mano… para que pagues tus compras

Amazon ha dado a conocer un nuevo sistema de pago biométrico llamado Amazon One. No usa el reconocimiento facial o la huella, sino que usa la palma de tu mano para conocer quién eres y pagar compras en sus tiendas.

Los detalles únicos de tu palma de la mano asociada a tu tarjeta bancaria para pagar en sus comercios

Amazon One convertirá la palma de tu mano en un sistema de pago asociado a tu tarjeta de crédito o de débito. Utiliza un sistema de infrarrojos que identifica detalles únicos de la piel y los detalles de las venas que es capaz de ver.

El sistema creado por Amazon se utilizará inicialmente en sus supermercados Amazon Go que utiliza el reconocimiento facial y sus estanterías para saber que productos te llevas y los carga automáticamente a tu cuenta.

Ahora, en vez de tener que entrar con un código QR que muestra la aplicación de Go, los usuarios de este sistema solo tienen que mostrar su palma para identificarse.

Amazon no se quedará estas tecnología para sus tiendas, que por ahora tiene pocas en EE.UU. Quiere vender esta tecnología a otras empresas tanto para supermercados, como para control de acceso en edificios o estadios.

Amazon One ya está disponible en dos tiendas Amazon Go en Seattle. Sorprendentemente no se necesita tener una cuenta de Amazon previamente. Se podrá dar de alta simplemente metiendo una tarjeta en el lector y después pasando la palma por el lector.

¿Le darías tu mano a Amazon?

Aunque esta tecnología no dista mucho del reconocimiento facial, Amazon estaría almacenando detalles biométricos tan personas como la palma de la mano.

Amazon aclara que las imágenes y datos de las palmas de la mano nunca se almacenan en los lectores, sino que se cifran y envían a sus servidores. Su servicio crea basándose en los detalles únicos de tu palma una firma digital que es la forma que tiene de identificar tu identidad de forma inmediata en vez de comparar imágenes.

+ info | Amazon