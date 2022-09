Android copia la Dynamic Island de los nuevos iPhone

Copiar el estilo del iPhone es algo habitual en el mundo Android y más aún en los fabricantes chinos, por eso no ha pasado ni una semana hasta que ha aparecido el primer Android con la Dynamic Island de los nuevos iPhone Pro. Un elemento que sirve para camuflar visualmente las cámaras frontales en pantalla.

La Dynamic Island promete ser el elemento más icónico de los nuevos iPhone, tal y como lo h sido el notch durante los últimos años. Y en su afán de parecerse al iPhone, un desarrollador de MIUI ha implementado una copia de la ‘isla dinámica’ en un Xiaomi.

No se trata de una función oficial (todavía), pero da una idea de la obsesión por imitar a Apple, incluso en situaciones donde no es necesario. En cualquier caso ya está disponible en la tienda de apps de Xiaomi por si otras personas quieren usarla.

Dynamic Island Style Music Player + Notifications on Xiaomi pic.twitter.com/r2Op41Susu — Vaibhav Jain (@vvaiibhav) September 13, 2022

La píldora se extiende y se contrae según la función que quiera mostrar, exactamente igual que en el iPhone, aunque cabe destacar que es algo que solo está disponible en los nuevos modelos 14 Pro.

Con toda seguridad la idea será añadida en otros dispositivos Android, que históricamente siempre han buscado ofrecer una apariencia similar al iPhone. De hecho Apple ha marcado en buena medida los diseños de los móviles Android como por ejemplo el Nothing Phone 1.

No es menos cierto que Apple también se fija en el mundo Android para añadir características y funciones a los iPhone, como el ‘always on display’, las pantallas grandes, los widgets y un largo etc, incluyendo las cámaras de alta resolución con Quad Pixel. Pero cuando se habla de diseño, el iPhone sigue siendo el referente a copiar.

+ info | androidauthority