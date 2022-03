Animales fantásticos y dónde encontrarlos

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🌌 Un astrónomo invidente explica cómo realiza su trabajo «sin poder ver las estrellas.» Fascinante entrevista a Enrique Pérez Montero, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que explica cómo realiza las matemáticas necesarias para avanzar la ciencia astronómica. Su trabajo principal es el estudio de la formación estelar.

👉 Enrique tiene un proyecto llamado Astronomía Accesible que es increíble. Uno de sus últimos trabajos es un tour auditivo por todo el Sistema Solar.

🪱 Científicos consiguen entrenar a gusanos para detectar cáncer en humanos. Estos «detectores biológicos» se acercan a las células cancerígenas con gran fiabilidad, ignorando los cultivos de células sanas. Se puede incrementar su detección aún más modificándolos genéticamente para mejorar su olfato.

🐧 Publican la primera alfa de Linux nativo para Apple Silicon. Después de más de un año de desarrollo y colaboración, el equipo de Asahi Linux ya tiene la primera versión pública. Funcionan muchas cosas (Wi-Fi, lector SD, control de batería) y otras no (Bluetooth, DP, Thunderbolt, etc.) pero es un paso de gigante. — Recordad que permite dual-boot, pero quizá lo mejor por el momento sea emular Linux desde Parallels, si no quieres embarrarte mucho.

🔌 Los precios mundiales de las conexiones por cable a Internet siguen subiendo. La Unión Internacional de Telecomunicaciones vuelve avisar de que los precios de las conexiones fijas a Internet suben hasta el 3% del ingreso nacional bruto per cápita, lejos del objetivo del 2%. —Ya van siete años de subidas. Tenéis aquí todos los datos.

👉 África, Sudeste asiático y Centroamérica las regiones más caras, aunque las conexiones móviles sí están bajando de precio de forma rápida.

🤖 Arduino + smartphone: robot auto balanceador. Usando la cámara de un teléfono Android barato, este hacker envía las señales de coordinación necesarias para que las dos mini ruedas de su robot se mantengan en equilibrio constante. Ingenioso.

😡 Facebook sigue permitiendo anuncios a favor del genocidio Rohinyá. Una ONG ha demostrado cómo sigue pudiendo publicar anuncios con textos violentos a favor de «matar a más» Rohinyá. La etnia que sufrió un genocidio aupado por una campaña de odio en redes sociales.

🖥️ Microsoft añade una marca de agua fija a los ordenadores con Windows 11 sin soporte oficial. Aunque hayan sido instalados a través de los métodos permitidos por Microsoft, tendrán un aviso constante en la parte inferior derecha indicando el estado «no soportado» de la computadora. — Como si fueras un pirata. Increíble.

📃 Solo el 1% de los podcast incluyen transcripciones. A pesar de los avances en transcripción automática de calidad, las transcripciones brillan por su ausencia en el mundo del podcast. Menos que los meta-datos de capítulos. — Los míos por ejemplo, no tienen.

🌉 Turquía inaugura el puente colgante más largo del mundo. Con sus 2.023 metros de parte colgante sobre el mar de Mármara, supera al puente Akashi Kaikyo de Japón y casi duplica la longitud del Golden Gate de California. — Un trayecto de seis minutos en coche que hasta ahora tardaba 60 en ferri.

🐶 Google Maps comienza a difuminar la cara de los perros. Las funciones de detección de personas, números de portales y otra información privada llegan a los cánidos. La decisión no parece tener mucha motivación legal sobre privacidad detrás, simplemente parece una función puesta «porque sí».

🚫 Tribunales brasileños ordenan el bloqueo y posterior desbloqueo de Telegram. Telenovela carioca que comenzó porque los ejecutivos de Telegram aseguraron no recibir los correos de aviso de los tribunales con los canales que había que eliminar por incitar a la violencia.

💼 Telefónica Tech alcanza los 1.000 empleados en Reino Unido. La división de «consultoría IT» de la operadora compra la empresa británica Incremental, por 200 millones de euros, meses después de comprar otra por 400 millones.

