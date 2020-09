iPad 2020, probamos el tablet básico de Apple

El Apple iPad 2020 no pasará a la historia por ninguna de sus novedades, porque Apple se ha limitado a actualizar el procesador de su tablet y punto.

No mejora la pantalla, ni las cámaras, ni el diseño, ni la batería. Por no mejorar no mejora ni la capacidad mínima. Vamos que Apple se ha limitado a cumplir con el calendario.

La buena noticia es que al menos no ha subido el precio. Por lo tanto este ‘nuevo’ iPad 2020 sigue ofreciendo una buena oportunidad para disponer de un tablet del ecosistema Apple a un precio relativamente aceptable.

El Apple iPad 2020 es un tablet que no trae grandes mejoras, pero mantiene un buen precio para estudiantes y es compatible con lápiz y teclado

Su estrategia es sencilla. Ser una alternativa válida para estudiantes o usuarios domésticos que no quieren complicaciones y quieren un equipo que les dure mucho tiempo.

En el lado negativo encontramos que si en vez de el modelo básico de 32 GB (que nos parece un almacenamiento muy escaso) buscamos el el 128 GB, el precio sube de los 379 a los 479 (619 si se quiere con 4G).

Si además le añadimos el lápiz digital Pencil y el teclado Smart Keyboard, se suman, 99 y 179 euros respectiovamente. Total, que al final pueden sumar 757 euros sin mucho esfuerzo.

+ info | apple