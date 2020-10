iPhone 12 Pro, probamos el deseado móvil de Apple

Mañana llega a las tiendas esperado iPhone 12 de Apple (y el Pro). El nuevo móvil que, como no podía ser de otra manera, llega rodeado de polémicas. La más destacada y discutible, es la ausencia de cargador y auriculares en la caja de venta.

Pero centrándonoslas en el móvil, ya tenemos un unboxing y primer contacto con el iPhone 12 Pro, el modelo más alto de los disponibles en octubre. recordemos que en noviembre llegará una segunda remesa con el iPhone 12 mini y el Pro Max.

El iPhone 12 Pro trae como novedades más importantes la actualización del procesador, un nuevo diseño del cuerpo con bordes y pantalla completamente planos y la inclusión de MagSafe. Por supuesto con ligeras mejoras en otros apartados.

El Apple iPhone 12 Pro trae un nuevo diseño, un procesador con 5G y MagSafe, pero se olvida de la pantalla de 120 Hz

Por lo demás se puede decir que es lo mismo que el iPhone 11 Pro. Mismas cámaras, misma batería (o incluso tal vez algo menor), mismo escáner biométrico facial. Es decir más de lo mismo.

De hecho se esperaba que Apple incluyese pantallas Pro Motion, es decir con una frecuencia de refresco de 90 o 120 Hz. Pero finalmente parece que por problemas de autonomía, han decidido no integrarlo.

Pese a que Apple ha querido potenciar la conectividad 5G de los nuevos iPhone 12 y 12 Pro, de momento no nos parece un elemento clave para adquirir este móvil. Las primeras pruebas demuestran que su utilización dispara el consumo de batería y ,dado que el despliegue del 5G aún no está completo, la mejora de velocidad no siempre es posible.

El nuevo iPhone 12 Pro tiene un precio de 1.159€ en su versión más básica con 128 GB de almacenamiento. El iPhone 12 es algo más barato, 909€. Ambos estarán disponibles mañana en las tiendas… donde aún no se hayan agotado en la preventa.

+ info | iPhone | apple