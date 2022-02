Apple patenta un teclado con ordenador integrado, como los icónicos Commodore

Apple parece estar trabajando en un nuevo modelo de ordenador que estaría integrado dentro de un teclado. Un ‘casi’ todo en uno (a falta de la pantalla) a medio camino entre un Mac mini con teclado, y un MacBook sin pantalla. Al menos eso se desprende de una de sus última patentes.

Esta idea no solo no es nueva en el mercado, ni siquiera es nueva dentro de Apple. los Apple II ya usaban este concepto de ordenador/teclado, pero sin duda los más conocidos fueron los míticos Commodore de los 80.

Técnicamente la patente describe un «computer in an input device» pero todas las pistas apuntan a la idea del teclado con un ordenador en su interior. Algo que no parece difícil ya que más o menos sería muy similar a los ya existentes Mac mini solo que cambiando el formato y añadiéndole una carcasa con teclado.

Apple podría estar desarrollando un nuevo ordenador como un Mac mini integrado en un teclado, o un MacBook sin pantalla, según una patente

Las conexiones de entrada y salida serían aproximadamente las mismas y tan solo necesitaría de un monitor externo para convertirse en un ordenador completamente funcional. Un equipo que seria sumamente portátil, sin ser un portátil y que se usaría como un sistema de sobremesa sin ser tampoco eso.

La patente es de febrero de 2022, pero una vez más esto no significa que vaya a convertirse en realidad en algún momento, ni del futuro próximo ni del futuro lejano. Aunque la verdad seguro que si lo hiciesen realidad, muchas otras marcas les seguirían resucitando el formato ochenteno.

