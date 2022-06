Buenas noticias

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🔊 Florida multará la música alta en los coches. Si un agente de policía percibe que se puede escuchar la música de un coche a más de 8 metros de distancia podrá multarles con 114 dólares, según la nueva ley de Florida. — Me recuerda a la normativa de París. Ojalá fuera ley universal.

⚡ Utrech es pionera en la instalación de cargadores eléctricos bidireccionales. El primero fue inaugurado por el propio Rey de Países Bajos en 2019, y la ciudad ya tiene más de 800. Empresas y familias reciben créditos fiscales por instalarlos, y dinero cuando aportan energía de sus baterías a la red local.

🚀 El Ejército del Aire español pasará a denominarse Ejército del Aire y del Espacio. Se suma a otras fuerzas aéreas en incorporar una rama espacial dedicada en sus comandos. Serán funciones pasivas de vigilancia y defensa principalmente. — Mi bot pilló en Twitter el anuncio.

💼 Faltan más de 120.000 expertos en nuevas tecnologías en España. La industria no consigue encontrar suficiente personal cualificado según sus miembros. Las cifras por sector asustan porque el hueco es grande y está creciendo. — 40.000 programadores generalistas, 24.000 de ciberseguridad, otros tantos en sistemas, etc, etc.

🎨 Instalar Dall·E Mini pre-entrenado en tu ordenador es bastante fácil. Un programador lo ha convertido a PyTorch y creado un script que automatiza su instalación. Relativamente sencilla si estás en Linux, BSD o Mac, o Windows con WSL. — Al usar los modelos de entrenamiento del Mini, tiene solo una fracción de los parámetros de Dall·E de Open AI, y lejos de Dall·E 2, pero oye.

🔍 Detección facial para encontrar a familiares víctimas del Holocausto. Un ingeniero de Google ha creado Numbers to Names, una plataforma que analiza las fotos en búsqueda de caras similares en un amplio catálogo de fotografías tomadas en campos de concentración y de supervivientes.

🎧 TeaPodo es un nuevo y prometedor editor de podcasts. Está programado en Rust, incluye soporte de capítulos (marcas temporales), y en general muy buena pinta. Es gratuito para Mac incluso con soporte para Apple Silicon, y hay una versión para Windows en camino.

📱 Las ventas de smartphones en Rusia caen a la mitad. Las sanciones y éxodos de multinacionales de tecnología se están haciendo notar. Los ciudadanos rusos han agotado el stock que quedaba en tiendas, y están tirando de un mercado negro que importa desde Kazakjistán, y las marcas chinas aún presentes.

🥳 Airbnb prohíbe el alquiler de viviendas para hacer fiestas de forma definitiva, tras una decisión que fue anunciada como temporal durante los primeros meses del coronavirus. La compañía restringirá las cuentas de huéspedes y anfitriones si les reportan este tipo de conductas que molesten a los vecinos.

🐈 Crean una puerta para mascotas que funciona con reconocimiento facial. El sistema tiene dos cámaras que, al detectar una mascota o mascotas determinadas decide abrir automáticamente la puerta durante unos segundos. Está en Kickstarter por 170 dólares. — Hay otras que funcionan con el chip.

