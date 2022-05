Combustible para todos

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🛢️ Un centro de datos de Yandex en Finlandia desata una telenovela de diésel, calor y mucho drama. El proveedor de electricidad ha cortado el suministro, y mantiene los servidores encendidos con generadores diésel que gastan unos 600.000 euros al día, así que han apagado la mayoría. — Pero…

🪵 Este centro de datos genera el calor que usa el sistema centralizado del distrito de Mäntsälä, el municipio de 21.000 habitantes donde se ubica. Como ahora no pueden extraer ese calor, van a empezar a quemar pellets para mantener calientes a los vecinos a partir del invierno que viene.

👉 Yandex no está afectada por las sanciones. De hecho, está legalmente una empresa de Países Bajos. — De la historias más rocambolescas que nos ha traído esta guerra y sus sanciones.

📡 Rusia desconecta el Internet del este de Ucrania y lo enruta por su infraestructura. Las conexiones de Jersón, Zaporiyia y alrededores han dejado de comunicarse con el mundo usando las redes ucranianas y pasado a conectarse a través de enrutamientos rusos.

🛬 El depósito de combustible central del Airbus A321XLR no convence a las autoridades. Desde la agencia europea EASA están preocupados de que el combustible enfríe mucho el suelo y los pies de los viajeros porque no está suficientemente aislado, y desde EE.UU. dicen que es un riesgo en caso de incendio. — Pero no todo son malas noticias…

👉 Podéis ver una imagen del tanque de combustible en la línea de montaje. Serían más de 12.000 litros debajo de los pies de los viajeros. Una piscina que se enfriará muchísimo a tanta altura.

🛫 Airbus A350-1000 modificados con otro tanque de combustible extra. para Qantas, que ya prometió hacer las rutas más largas sin escalas desde Australia hasta Reino Unido o Nueva York, más de 17.000 kilómetros. En este caso, el combustible extra está escondido entre las alas.

🪨 TerraClear sigue mejorando sus robots recogedores de rocas. La startup de agricultura presume de tener enamorados a los granjeros. Su equipamiento les permite convertir vehículos industriales en despedregadores robóticos (vídeo).

👉 Al ser un sistema frontal, es muy diferente de los tradicionales de arrastre.

🔠 Wordle ayuda al NYTimes a conseguir ingresos récord. El popular puzzle diario que compraron por un millón de dólares les ha traído «decenas de millones de nuevos usuarios» que han descubierto los otros juegos del periódico (crucigramas, etc.) y elevado sus tasas de suscripciones (PDF) de pago.

🚀 SpinLaunch muestra por primera vez un lanzamiento de su centrifugadora gigante. El vídeo es corto, pero muestra lo grabado por una cámara en la parte inferior de un proyectil de tres metros de alto, según sale disparado a casi 2.000 km por hora. — No han dado detalles de la altura alcanzada.

👉 Hace unos días pudimos ver otra prueba, pero con menos detalles.

🤡 Un nuevo método permite detectar los DeepFakes con un 99% de acierto. La tecnología de creación de estos vídeos alterados mejora mucho, y ya es habitual ver alguno que te haga dudar. Por suerte los algoritmos también se ajustan para detectarlos casi con totalidad, en un gran avance desde California.

👉 ¿Tenemos alguna palabra en castellano mejor que DeepFake? ¿»Vídeos falsificados», «CaraFalsas», «Falsificaración»? — El otro día en el podcast pedí ayuda para sustituir «Rover», y me dijisteis dos buenas: Astromóvil o simplemente «Explorador».

🚗 Retiran anuncios de Land Rover por engañar con una función de seguridad. El anuncio ha estado en tele y campañas digitales estas semanas En él se puede ver los coches yendo marcha atrás hacia un acantilado, pero el sensor de distancia pitando. Las autoridades británicas lo consideran engañoso.

🤖 Twitter calcula que 1 de cada 20 cuentas son bots de spam. En una comunicación de transparencia financiera, afirman que según sus estimaciones el 5% de las cuentas activas son bots de spam, es decir unos 12 de los 229 millones actuales. El mismo porcentaje que hace 8 años.

