Corsair One i300, el PC gaming compacto, potente y de diseño, a prueba

Corsair es muy conocida por la calidad de sus periféricos y accesorios para gaming, pero en su catalogo se esconden joyas como el Corsair One i300, un ordenador que combina todo lo mejor y lo más deseado por cualquier gamer experto.

El Corsair One cuenta con un diseño vertical que potencia el efecto chimenea para disipar el calor generado en su interior. Y lo hace además reduciendo los espacios con una construcción compacta que requiere de una placa base específicamente diseñada para él. A cambio ofrece un diseño único y muy atractivo.

Corsair ha reunido una selección de los mejores componentes con un chasis de diseño espectacular en un super PC de gaming, el One i300

Pese a todas estas peculiaridades es plenamente compatible con los procesadores y gráficas más potentes del mercado. Así pues, este modelo en concreto utiliza un Core i9 12900K de 12º generación y una gráfica Nvidia GeForce RTX 3080 Ti.

Por supuesto los componentes internos como la memoria de alta velocidad o los módulos de almacenamiento SSD son de Corsair. Lo mismo que los sistemas de refrigeración líquida, los disipadores y radiadores. No hace falta decir que el sistema de iluminación LED RGB exterior e interior es también de la marca.

Los resultados son sencillamente sobresalientes. Pocas máquinas son capaces de condensar tanta potencia de juego en tan poco espacio (y por que no decirlo, tan elegante). Eso si, esta combinación de poder y belleza tiene un precio y no es pequeño. Por 4.799 euros puedes disfrutar de un Corsair One i300 aunque afortunadamente existen configuraciones más asequibles.

+ info | corsair