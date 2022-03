Deepfake como arma de guerra en Ucrania

Los deepfakes llevan ya años entre nosotros y han mejorado tanto su realismo que son prácticamente indistinguibles de las imágenes reales. Ahora además se han convertido en un arma de desinformación en la guerra de Ucrania.

Ayer apareció en diversas redes un vídeo en el que el presidente de Ucrania anunciaba la rendición y pedía a los ciudadanos entregar las armas. Solo que Zelensky realmente no solo no se rendía, sino que tampoco había grabado el video. Era un clon digital de su cara y su voz manipulada, pero no era él.

Claro que esto no es nuevo, Hace unos días le hicieron el mismo truco a Putin en un deepfake en el que anunciaba que Rusia había ganado la guerra.

Estos vídeos aún siendo de poca calidad técnica, pueden engañar a la población más débil y desmoralizar a las personas creando incertidumbre sobre cuales son de verdad las noticias reales. Y tu ¿te has creído algún deepfake?