Desde Rusia con GNU/Amor

🐧 Rusia ordena a sus administraciones públicas dejar Windows. Todo el software de las agencias de gobierno tendrá que poder ejecutarse en máquinas con Linux. Esto significa que habrá que reescribir mucho código desde cero (¿o usar emuladores?).

👉 No es la primera vez que lo dicen, y tras el éxodo de programadores, la cosa pinta regular.

⌚ ¿Qué tiene de especial un reloj inteligente de 1.000 euros? El nuevo episodio del podcast Kernel me traigo al super atleta Pedro Moya para contarme todo lo que tienen a nivel médico y deportivo los nuevos relojes inteligentes de más de 1.000 euros.

💩 Banco recicla ordenadores sin eliminar los datos de 15 millones de clientes. Durante años, Morgan Stanley se deshizo de «miles de servidores» a través de una empresa de transporte, sin que nadie borrase los datos no-cifrados de sus clientes.

🔭 Problemas con un motor en el James Webb. Hace un mes la NASA detectó un incremento de fricción inesperado en el mecanismo de ajuste de frecuencias infrarrojas, y ha pausado las observaciones con el mismo hasta que se sepa qué ha ocurrido.

👉 Entiendo que por eso las últimas observaciones son de planetas cercanos.

🎮 Nvidia anuncia las nuevas RTX 4080 y 4090. Los precios van desde los 1.100 a los 1.960 euros, y la fecha de salida es en 12 de octubre para la 4090, y poco después el resto. La nueva versión de DLSS (3.0) será exclusiva de esta gama. La memoria máxima sigue en 24 GB. — A ver las pruebas independientes.

🎬 YouTube dará a los creadores de cortos el 45% de los ingresos generados. Es una cifra menor que en los vídeos tradicionales (el 55%), pero es más que lo que da TikTok, basado en una cifra fija, o Instagram (0%). — Podría ser un punto de inflexión.

🍎 Apple silenciosamente financia un grupo de presión de «desarrolladores independientes». Se llama la «App Association» y en sus reuniones con legisladores y burócratas pretende representar los intereses de pequeños creadores. En realidad están financiados por Apple.

💼 El teletrabajo frena su caída en España. Las nuevas cifras son del 10,1% de todos los trabajadores que no tienen que ir presencialmente alguno o ningún día a la semana. Pre-pandemia era el 4,2%. — En Madrid la tasa es el doble.

👉 Según InfoJobs la cifra es más alta: un 21%, y además el número de ofertas con teletrabajo sigue aumentando.

👎 El botón No Me Gusta en YouTube no hace nada. Según un estudio de Mozilla, seleccionar esta opción al ver un vídeo no reduce el número de recomendaciones similares que te hace el algoritmo. — «No recomendar este canal», sí que funciona.

💻 Windows 11 recibe su primera gran actualización. Un año después de su llegada, Microsoft lanza la versión «2022» del grupo estable del sistema operativo. Las carpetas del explorador de archivos llegará el mes que viene.

🪙 Los precios fijos de la App Store suben en la Eurozona. Las compras que antes costaban 0,99 euros pasarán a costar 1,19 euros, y en general todas un 10-15%. Es un ajuste común, debido al cambio de moneda actual. — El año pasado bajaron, y hace 10 años estaban a 0,79 euros.

👉 ¿Subirá Google Play Store también? ¿Aumentarán los precios de iCloud?

🏴‍☠️ El nuevo sitio popular de piratería de películas es Spotify. Como desde hace tiempo, nadie revisa el copyright de lo que se publica desde Anchor (la plataforma de podcasts de Spotify), así que la gente está publicando películas enteras como episodios de videopodcast. — Actualización: han borrado los enlaces.

👉 Han añadido Audiolibros también a Spotify, aunque de momento solo en EEUU y no están incluídos en la tarifa Premium, hay que pagarlos por separado.

