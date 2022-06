Espantados

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🐦 Los drones son los nuevos espantapájaros. En la universidad de Washington State están trabajando en un sistema de vigilancia de pájaros con drones que, cuando los detecta cerca de los cultivos, se acerca para espantarlos. En el futuro dicen que podría imitar a un depredador, emitir sonidos específicos, etc.

👉 El futuro de esto es muy amplio: le añades una escopeta y un algoritmo de detección de lobos, y has inventado a un perro pastor. Podrían vigilar también contra los jabalíes, y con suficiente mejoras: eliminar plagas de insectos.

🛒 Amazon añade un sistema de invitaciones para poder comprar productos con pocas unidades. Comienzan a aplicarlo a la PlayStation 5 y Xbox Series X. Una vez apuntados los clientes, cuando reciban una invitación tendrán 72 horas para comprarlo sin prisas ni miedo a que se agote su unidad reservada. Esperan poder limitar las reventas.

📱 Los teléfonos plegables volverán a duplicar ventas este año. La constante bajada de precios y llegada de nuevos productos está catapulantdo esta subcategoría que vendió 2 millones en 2020, 8 millones en 2021 y los fabricantes esperan 16-20 millones para 2022.. — A pesar del crecimiento, serían un 1-2% del total de smartphones vendidos.

🍪 Vodafone va a crear una SuperCookie para identificar a todos sus clientes y vender la información a los anunciantes. No es el primer operador de Internet que lo hace, y estará en coordinación con otros operadores en Europa. Han llamado al sistema TrustPid, y será difícil de evadir en móviles.

🗺️ TomTom despedirá a 500 empleados después de automatizar nuevos procesos. El 10% de los empleados de la compañía ha comentado que durante el desarrollo de sus nuevas tecnologías de mapas han conseguido sistemas más avanzados, y no necesitarán tantos empleados para mantenerlos. — Ley de vida.

⚛️ Una startup explora un dispositivo de fusión nuclear del tamaño de un extintor. Se llama Avalanche Energy, y afirman que los prototipos de su «Orbitron» son prometedores por su reducido tamaño y usando tecnología ya existente.

👠 La justifica europea dice que Amazon no es responsable de las falsificaciones que vende. La marca de zapatos de lujo Louboutin denunció a Amazon por no bloquear estas ventas, y el Abogado General del TJUE considera que los clientes «razonablemente atentos» no serían engañados.

🛰️ Starlink ya está trabajando en su nueva generación de satélites. Los han denominado simplemente Starlink 2.0, serán siete veces más grandes y pesados, tendrán mayor capacidad de interconectividad, y deberán ser lanzados con la futura Starship en vez de con los Falcon 9. — Tienen ya 400.000 abonados.

👎 Twitter dejará de invertir en los Espacios, Comunidades y Boletines de correo. Después de despedir a su jefe de producto, parece que reenfocarán sus recursos de ingeniería en otros aspectos de la plataforma. — ¿Quizá porque esto ya está maduro, o porque irán abandonándolas poco a poco?

👉 Están trabajando también en un sistema de alertas que te enviará notificaciones cuando alguien escriba sobre algún tema específico.

📌 Google eliminará los recordatorios que se activan con las ubicaciones de su asistente. No he encontrado realmente una explicación pero parece que la función estaba un poco abandonada. Es posible que acabe quedando dentro del nuevo sistema de «Memoria» que comentaron en el IO.

🪙 Imputan a un ejecutivo de OpenSea por tráfico de información privilegiada. Compró docenas de NFTs cuyas colecciones sabía que iban a aparecer en su portal, incrementando su popularidad, y los vendía por 200%-500% unos días después. — Lo pillaron unos detectives de Internet.

