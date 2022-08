Esto no se había visto nunca

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

😵 Facebook y Twitter desarticulan una red de propaganda pro-democracia. Todos los dedos apuntan a algún servicio de exteriores o inteligencia norteamericano o europeo, que tenía un sistema de cuentas falsas creando contenido viral en Asia y Oriente Medio.

🚅 Un iPad bloqueado causa retrasos en una línea de trenes en Japón. El conductor no recordaba la clave de su iPad de trabajo en la que tenía los horarios exactos de salida de cada estación, y acabó generando un retraso de 23 minutos durante el trayecto. — Pecado capital en Japón.

👉 A veces digitalizar tareas sale mal. Me recuerda a la falsa historia de «los rusos usaron un lápiz».

😭 Heroku elimina sus planes gratuitos. Bombazo en el mundo del desarrollo porque se acaba la herramienta que millones de programadores han usado para poner online algún proyecto rápido. En noviembre apagarán dynos gratuitos y borrarán bases de datos de planes gratuitos.

👍 Facebook mejorará el servicio de atención a los usuarios de sus plataformas. Tras una recomendación informal de la Junta de Supervisión, han empezado a trazar un plan para que haya una persona real capaz de ayudarte si te roban la cuenta de Instagram o tienes problemas con tus anuncios.

📱 Una simple web que te permite diseñar un iPhone de forma personalizada. Este proyecto lleva días dando vueltas y te permite sacar tu Homer Simpson interior. Ponle antenas, ruedas, volantes, botones, cámaras y todo lo que quieras, y diseña el iPhone más loco y estúpido que puedas. — Por favor compartidlos conmigo.

🪑 MaisonDuMonde lanza en España su servicio online de decoración de interiores. Por lo visto esto en Francia es un éxito. Le pasas un vídeo de tu habitación, unas inspiraciones, y un interiorista profesional te crea un modelo 3D virtual con todas sus propuestas.

⚡ Suspenden cargadores eléctricos de coche en China por la falta de suministro. Con la peor ola de calor en 60 años, las potentes hidroeléctricas a mínimos y la industria ahogada, China empezó reduciendo el vataje de algunos cargadores, y ahora han tenido que ordenar la suspensión en varias regiones.

👉 China está electrificándose al mismo ritmo que lo hizo Noruega. Un tercio de los coches nuevos son eléctricos. — Hay más de millón y medio de cargadores públicos en China, uno por cada cinco coches.

💌 DuckDuckGo abre su servicio de redirección de correos a todo el mundo. Permite crear una dirección de correo @duck.com de forma gratuita que te reenviará los correos después de eliminar códigos de seguimiento. También te permite usar direcciones @duck.com de usar y tirar.

👉 No me gusta que pida instalar una extensión para navegador, porque creo que solo la usa para los emails pseudónimos. Yo he pillado alexbarredo@duck.com por si acaso.

🎧 Twitter añadirá podcasts y radio a su sección de Espacios. De momento es una selección limitada, pero pronto irán abriendo la mano. En la sección de Espacios podrás encontrar mucho más audio pre-grabado o emisoras de radio con las que interactuar. — Me gusta, ¿y por qué no tele en directo? Ojalá.

🎰 Las casas de apuestas aumentan sus patrocinios a Twitcheros. Los creadores están pasando horas en directo jugando a tragaperras y casinos virtuales. Twitch no parece que cerrará la sección, pero sí ha cortado los enlaces referidos para dificultar la captación.

👉 Entiendo que muchas veces que uno de estos streamers juega dinero lo hace con un acuerdo que cubra potenciales pérdidas. Es decir, que juegan con dinero falso.

🔐 El sistema anti-trucos de Genshin Impact está siendo usado para instalar ransomware en PC. Parece que el software de miHoyo, que se ejecuta con múltiples permisos, está siendo usado por atacantes como puerta de entrada para desactivar protecciones e infectar el ordenador. Más detalles técnicos aquí.

🐬 Las orcas han empezado a atacar los timones y hélices de barcos, y los científicos no saben el motivo. Expertos en cetáceos piensan que puede ser una moda o un nuevo hábito de esta especie altamente inteligente, y no como respuesta a algún cambio tecnológico que impacte en su ecosistema.

👉 Este verano en las costas de España, Portugal, Francia y Marruecos se han visto numerosos incidentes, incluso un hundimiento, en el que orcas jóvenes atacan a un barco.

