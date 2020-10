Los falsos positivos del Apple Watch preocupan a los médicos

El Apple Watch es uno de los gadgets que están ganando más popularidad a cada día que pasa. Sus herramientas deportivas, pero especialmente sus funciones de salud, son un atractivo argumento para aquellas personas que quieren cuidarse.

Pero recientemente algunos investigadores de la clínica Mayo (EE.UU.) han lanzado una advertencia preocupante relacionada con los pacientes que usan el Apple Watch. Una elevada proporción de los que llegan al hospital con alertas médicas del reloj, fueron falsos positivos. es decir no tenían nada.

Los investigadores han publicado en la revista Journal of the American Medical Informatics Association un artículo que dice «Se trataron nuevos diagnósticos cardiovasculares de interés clínico en solo el 11,4% de los pacientes después de una evaluación médica según las indicaciones del proveedor (Apple Watch) tratante sugiere una alta tasa de falsos positivos como herramienta de detección de enfermedades cardiovasculares no diagnosticadas».

El Apple Watch puede salvar vidas detectando afecciones ocultas, pero los falsos positivos también puede colapsar los recursos sanitarios

Apple tiene en marcha una colaboración médica experimental con la clínica Mayo. Así que estos datos, extraídos de 264 pacientes, son interesantes pero tal vez no sean extrapolables al 100% del resto de usuarios.

Pero resulta interesante tenerlo en cuenta. Porque si bien el Watch ha salvado vidas alertando a algunos usuarios de problemas médicos inminentes. No es menos cierto que los falsos positivos, si son muy elevados, tienen el potencial de colapsar los recursos sanitarios.

No hay información sobre si otros relojes inteligentes o pulseras de actividad tienen una mejor o peor tasa de aciertos. Probablemente sea similar.

En cualquier caso tanto Apple como las autoridades médicas dejan muy claro que el Watch no debe considerarse dispositivo médico, porque no lo es.

Claro que una vez creada la fama de que el Watch te puede salvar la vida, a ver quien es el guapo que no le hace caso. Para un paciente siempre es mejor un falso positivo que un positivo no diagnosticado.

