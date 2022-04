Hitos y mitos

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🧬 Completan la lectura de un genoma humano al 100% por primera vez. Casi 21 años después del hito de la secuenciación del genoma humano, otro consorcio internacional ha conseguido rellenar todos los huecos, el 8% restante de secuencias repetidas y difíciles de leer.

🚀 ¿Puede realmente separarse la Estación Espacial Internacional? El jefe de Roscosmos volvió a amenazar con retirar el aporte ruso en la estación. La realidad es que no. No es su decisión, y de separarse, el segmento ruso se quedaría sin potencia. El otro segmento tendría que recibir cápsulas de apoyo. — Así que no, la respuesta es no. Perro ladrador, poco mordedor.

👉 Que se rompa un tratado internacional no significa que Rusia no pueda, irracionalmente, hacerlo. Solo que es sería un movimiento que aislaría a la industria rusa de cualquier tipo de exploración espacial durante décadas.

🤥 Un bug en Facebook catapultó la desinformación durante meses. Desde octubre de 2021 hasta hace unas semanas, parte del contenido que Facebook debía omitir en el NewsFeed porque considera perjudicial (pero no suficiente como para ser eliminado) empezó a recibir picos de distribución y visitas.

🧑‍💻 Más de 70.000 programadores rusos han abandonado el país en un mes. Desde el inicio de la invasión de Ucrania, se está generando una fuga de cerebros masiva en la Federación Rusa. El gobierno espera que otros 100.000 lo hagan durante el mes de abril.

🪙 La cadena de bloques de Bitcoin emite su token 19 millones. Superamos los 18 millones en 2019, y ahora otro millón mas. Quedan solo dos millones hasta el límite de 21 millones establecido en el código fuente original, que debería ser otorgado en 2140 o así.

⚡ Buenas y malas noticias del consumo eléctrico mundial. Con los datos recogidos del año pasado, tenemos bastantes hitos interesantes: eólica+solar superaron el 10% de la generación por primera vez, pero el carbón marcó un nuevo récord histórico de 10.042 TWh (36% del total). — También récord de emisiones de CO2, a pesar de la caída de 2020.

🚗Fantástico vídeo de la nueva fábrica de Tesla en Alemania a vista de dron. Inaugurada hace unos días, tras dos años de construcción, este vídeo promocional es bastante chulo, y recorre varias líneas de ensamblado y construcción de una fábrica grande y moderna.

🔠 Comic Helvetic es una tipografía que combina lo mejor de Helvética y Comic Sans. Me gusta bastante este «cruce experimental» creada por un diseñador ruso. Mantiene la informalidad pero con unos rasgos más rectos. — La estoy usando en la web de mixx.io.

🎮 Añaden trazado de rayos al Doom original. Los tres primeros episodios del histórico título de 1993 ahora se pueden conseguir con ray tracing. Su creador ha dejado un vídeo que muestra las marcadas diferencias con el original. — Solo funciona con tarjetas Nvidia de momento.

🔐 Filtración masiva de datos personales en Iberdrola España. La empresa energética fue atacada a mediados de marzo, y parece que los atacantes accedieron a una base de datos de más de 1,3 millones de clientes donde constaba su nombre, DNI, domicilio, email y teléfono; pero sin datos financieros.

