El diseño filtrado del Huawei P50 Pro apuesta por más cámara que móvil

Huawei lleva años liderando la innovación en la fotografía móvil y el futuro Huawei P50 Pro podría tener un conjunto de cámaras que no dejará indiferente a nadie.

Ya comentamos hace unos días que muy probablemente la serie Huawei P50 estrenaría un nuevo sensor de imagen de 1 pulgada. Esto. además de ofrecer una mayor calidad de imagen, también ocupa más espacio. Y los render filtrados muestran precisamente eso, dos enormes y llamativas lentes/módulos frontales.

No se trata de imágenes oficiales, sino de una interpretación basada en las descripciones de gente que lo ha podido ver. Pero sirve para hacernos una idea de como de diferentes pueden ser las cámaras del Huawei P50 Pro.

El Huawei P50 Pro podría revolucionar el potencial de las cámaras de móviles con un sensor de 1 pulgada y un nuevo diseño

Las imagenes no dan mucha información. No se sabe si se trata de dos enormes cámaras o de varias cámaras agrupadas en dos módulos circulares. Sea como sea, lo que deja claro es que visto por detrás, parece una cámara y no un móvil.

En cualquiera de los casos habrá que ver si con este rediseño, Huawei mantiene su zoom tele de periscopio, u opta por alguna otra innovación en este sentido.

Lo que parece claro es que la guerra de la fotografía móvil está más interesante que nunca. Recordemos que Huawei esta asociado con Leica, pero OnePlus acaba de hacerlo con Hasselblad y Vivo con Zeiss. Y eso sin contar los desarrollos propios de otras compañías como los Pixel de Google.

Se espera que Huawei presente los P50 en abril, así que aun toca esperan nuevas filtraciones y seguramente imágenes oficiales más detalladas.

