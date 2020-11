Leica Q2 Monochrom, probamos la cámara más rara del mundo

La Leica Q2 Monochrom no es una cámara para todo el mundo. Y no lo decimos por su precio que roza los 6.000 euros, que sin duda es un buen argumento. En el vídeo repasamos las razones por las que esta cámara es tan peculiar, pero aquí va un rápido resumen.

La primera pista ya va implícita en el nombre. Monochrom hace referencia a que esta Leica Q2 solo hace fotos en blanco y negro. Esto es así porque el sensor de 47 Mp no integra el habitual filtro RGB que permite interpretar el mundo en colores.

La Leica Q2 Monochrom es una cámara de casi 6.000 euros que solo puede hacer fotos en blanco y negro con un objetivo fijo 28 mm

En un mundo en el que hasta el móvil más barato integra dos o mas cámaras a todo color repletas de tecnología, la Q2 opta por ofrecer lo más básico, fotografías en blanco y negro.

Segundo punto, es una cámara con un objetivo fijo no intercambiable. Es decir su focal no es un zoom que permita obtener diferentes ángulos de cobertura. Además no se puede quitar y poner otro. Solo puedes hacer fotos con el 28 mm con el que está diseñado.

Sin embargo Leica va por su propio camino, y esta Q2 es un excelente ejemplo. Su espartano diseño y funcionamiento minimalista no están pensados para competir con otras cámaras de este nivel de precio. Pero tampoco está pensada para ese tipo de usuarios.

No se puede negar que algo de postureo si que tiene, pero en este caso concreto estamos ante la Leica que ofrece más avances tecnológicos de la familia. Porque a su sensor Full Frame se le incluye un sistema de autofoco y estabilización que no incluyen lo modelos M.

Así pues, visto desde otro punto de vista estamos ante una cámara que reúne un sobresaliente objetivo angular perfectamente acoplado a un sensor de gran tamaño y resolución. Ambos muy luminosos. Ademas integra mecanismos y automáticos, incluso una app para el móvil que se ajustan a casi cualquier estilo de fotógrafo… dentro de esta filosofía, claro

