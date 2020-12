Lenovo ThinkPad X1 Fold, probamos el primer portátil de pantalla plegable

El Lenovo X1 Fold es un gadget pionero en su categoría, porque es el primer portátil del mundo con pantalla plegable. Esto significa que en un tamaño sumamente compacto se puede tener una pantalla de 13,3 pulgadas con toda la potencia de un ordenador Windows 10.

De momento el ThinkPad X1 plegable es un dispositivo para demostrar lo que Lenovo es capaz de hacer. Y lo cierto es que Lenovo ha subido el listón bastante arriba.

El Lenovo X1 Fold abre las puertas a nuevas posibilidades de diseño en el mundo de los portátiles gracias a su pionera pantalla plegable

No es superdelgado, no es superpotente y sobre todo no es barato. Pero a cambio ofrece una visión de un futuro muy atractivo gracias a las posibilidades de su pantalla plegable.

Lo más sorprendente del X1 Fold es la versatilidad de formas de uso. Mas que un portátil parece un tablet grande. Pero claro al doblarse por la mitad se transforma en un netbook que puede tener un teclado virtual en pantalla o añadirle un teclado físico bluetooth con acoplamiento magnético.

Pero aun hay más porque también se puede cambiar de orientación y convertirlo en una especie de cuaderno de dos caras, con una ventana de imagen diferente en cada una. Y también dispone de un modo sobremesa con el teclado externo.

El precio del portátil flexible de Lenovo comienza en los 2800 euros y puede subir hasta los 3.500 euros. Un precio que sin duda lo sitúa como un producto de élite. Pero ese es el precio por disfrutar del futuro de los ordenadores hoy.

