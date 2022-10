Más Píxeles que nunca

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

📱 Google anuncia el Pixel 7 después de meses de filtraciones. Básicamente lo que todos esperábamos, en espera de poder analizar a fondo el Tensor G2, su chip central. El precio sorprende en 649€, y 899€ para el Pro. A la venta el 13 de octubre, esta vez sí en España.

👉 Me llama la atención la cámara del Pro, con zoom óptico 5x, y software de interpolación que promete.

👉 No han dicho absolutamente nada del Pixel plegable. Nos quedamos en ascuas.

⌚ El Pixel Watch no estará disponible en España. Una lástima porque tiene buena pinta al combinar todo el software de salud y actividad de Fitbit, y la abundancia de software de WearOS. En otros países de Europa está a 380€, o 430€ con 4G.

👉 ¿Y la Pixel Tablet? La han mostrado, y tiene un curioso dock que la convierte en asistente virtual, pero no llegará hasta 2023.

👌 Parece que este año sí quieren vender teléfonos. Otros años Google no ha confiado o producido suficientes unidades, ni distribuido en países. Este año han pedido un récord de producción: 8 millones de unidades para el primer trimestre, muy por encima de otros años.

👉 De hecho, están regalando tarjetas de $200 dólares de Amazon a quien compre el 7 Pro, y en Alemania y Francia te regalan el Pixel Watch.

👕 La colección de primavera de Loewe incluye diseños pixelados. La verdad es que tanto las camisetas como sudaderas y pantalones han quedado bastante resultones (vídeo), y tienen un diseño que a la vista parece Minecraftiano.

💻 La gama ThinkPad cumple 30 años. El 5 de octubre de 1992 llegaba al mercado el primero de la saga de portátiles de color negro con el entonces confuso botoncito rojo, hoy su seña de identidad. Lenovo lo celebra con una edición especial del X1.

🍑 AdaFruit consigue crear un vibrador anal para hacer trampas en el ajedrez. Básicamente una prueba de concepto de que se puede recibir señal Wi-Fi clara y precisa desde dentro del cuerpo humano. Lo han probado con un filete (vídeo).

🔭 El mayor telescopio digital del mundo está casi acabado. La lente de 3.200 megapíxeles permitirá capturar rápidas instantáneas de un gran ángulo del cielo nocturno. 15 TB de datos por noche. En unos meses partirá para su observatorio en Chile.

🤖 Fabricantes de robots avanzados se comprometen a no crear armamento. Entre ellos, Boston Dynamics, Unitree, Agility, etc. El comunicado es escueto, y no entra en detalles sobre las limitaciones que van a establecer para evitar que terceros los modifiquen, o si van a impedir su venta a ciertos grupos y administraciones.

📦 Amazon cierra su división de pequeños vehículos robóticos de reparto. Llevaban probándolos desde 2019 en varias ciudades de Norteamérica, pero no han convencido a la directiva ni a los clientes, a pesar de ser un equipo de más de 400 empleados.

🍽️ Un falso reto de TikTok causa pánico dentro y fuera de la plataforma. Un joven usuario de TikTok pidió a sus seguidores que siguieran el bulo de que otros adolescentes estaban «esnifando el polvo de platos rotos de porcelana». Acabó mal.

Podcast

Suscríbete