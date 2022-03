¿McDonald’s hackeada por sus helados?

Una de las grandes maldiciones de MacDonalds es que sus máquinas de helados están rotas muy frecuentemente.

Por eso unos hackers inventaron un sistema que detectaba y alertaba de los problemas de las máquinas con tiempo suficiente para que no se quedasen fuera de servicio. Así que miles de McDonald’s instalaron estos gadgets y los problemas se solucionaron.

Pero el McDonald’s jefe declaró que el dispositivo era ilegal y obligaron a las franquicias a romper el contrato con los hackers que les solucionaron el problema.

Los creadores del gadget sospechan que McDonald’s les ha copiado la idea y si te he visto no me acuerdo asi que han iniciado una demanda por 900 millones de dólares.

Mejor eso que hackear las máquinas con ransomware…¿no?