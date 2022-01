Microsoft compra Activision Blizzard por 68.000 millones de dólares

Microsoft acaba de anunciar su intención de comprar Activision Blizzard por 68.700 millones de dólares. La mayor compra de un estudio de videojuegos de la historia y que lo convertiría en el tercera compañía de videojuegos más grande del planeta.

Como parte clave de esta compra Microsoft pondrá todo el catalogo de video juegos de Activision en la plataforma Game Pass. Esto sin duda sería una excelente estrategia para potenciar las Xbox y poner en aprietos a su archirrival PlayStation.

Pero no sería el único objetivo, ya que Microsoft también parece tener grandes planes para la división de juegos para PC. Juegos como Call of Duty, World of Warcraft o Candy Crush entrarían directamente en el corral de Redmond.

Pero Microsoft quiere ir más allá y también enfocará sus fuerzas hacia los videojuegos móviles. Su idea es llevar los videojuegos a todas las plataformas.

La adquisición planificada incluye franquicias icónicas de los estudios Activision, Blizzard y King además de actividades globales de eSports a través de Major League Gaming

Si todo va según lo planeado y los accionistas de Activision Blizzard dan el OK, la adquisición podría completarse a principios de 2023.

