Microsoft Surface Laptop Go 2, el portátil Windows para «ociomática», a prueba

Microsoft se ha tomado su tiempo hasta crear el portátil perfecto para el gran público: Surface Laptop Go 2. Este nuevo dispositivo Surface alcanza esta valoración por muchos motivos: su construcción, su pantalla, su equipamiento multimedia, su seguridad y, especialmente, por su precio, que comienza en unos sorprendentes 669€.

Durante mucho tiempo Microsoft ha estado depurando sus dispositivos Surface para lograr competir en un mercado repleto de marcas con más años a sus espaldas. Ahora, se puede decir que ha conseguido crear un rival con madera de líder para el mundo Windows.

Surface Laptop Go 2 destaca por su construcción, atractiva, compacta y ligera (1.127 gr), recuperando la esencia de los ultraportátiles, pero a un precio mucho más asequible. Puede que no ofrezca una conectividad física espectacular (por ejemplo no tiene lector de tarjetas SD), pero es suficiente para un usuario común.

Microsoft sorprende con Surface Laptop Go 2, un portátil optimizado para el gran público en tamaño, potencia, multimedia y, especialmente, precio

La pantalla PixelSense de 12,4 pulgadas no solo mantiene la función táctil de sus hermanos mayores, también ofrece una sobresaliente visualización. Eso sí, en un tamaño más ajustado. Se combina con un sistema de altavoces potente y nítido, y con una webcam HD por encima de la media. El resultado se traduce en unas videoconferencias sobresalientes, tanto para ver, como para que vean (y escuchen).

El procesador es un Intel i5 de 11ª generación, el más sencillo de la familia, pero el más adecuado para un uso genérico, a buen precio, y sin sufrir un gran calentamiento por un uso continuado. Su enfoque principal es el de tareas ofimáticas, navegar por la web, disfrutar de contenido multimedia e, incluso, jugar. Para necesidades más complejas, Surface tiene hermanos mayores más potentes.

Cabe destacar que este es el primer portátil de Microsoft en incluir la tecnología de núcleo seguro de Intel, con la que se busca una mayor protección frente a ciberataques. Su función no es solo detectarlos, sino también evitarlos antes de que puedan afectar al sistema. A esto se le suma la seguridad biométrica de Windows Hello, con reconocimiento facial y escáner de huella dactilar integrado en el botón de encendido.

+ info | microsoft