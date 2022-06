Ni olvido ni olvidados

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🙈 Argentina pone límites al Derecho al Olvido. En el choque entre doctrinas legales del derecho a información y el de privacidad, la Corte Superior argentina da la razón a Google en un recurso contra una famosa que pedía se eliminaran resultados relacionados con un escándalo de los 90.

👉 Para quienes no sepáis quién es Natalia Denegri, como yo, aquí recopilan la historia completa del Caso Cóppola. Entiendo que este es el vídeo que quería «olvidar».

🔋 Un paso más cerca de crear baterías de litio que no puedan arder. Un equipo de químicos y expertos en nanoingeniería creen que incrustar dos de las principales moléculas de los extintores entre ánodos y cátodos, eliminaría cualquier posibilidad de incendio.

👉 En concreto son 1,1,1,2 tetrafluoroetano (TFE) y pentafluorotano (PFE).

🍃 La chipera TSMC resucitará un pueblo del Japón vaciado. Unos 2.000 ingenieros y sus familias se mudarán a la pequeña ciudad de Kikuyo, al sur de Japón, cuando inauguren una gran fábrica de procesadores. — Una bonita historia de globalización y tecnología.

🪙 La caída del precio de Bitcoin amenaza las mafias cripto norcoreanas. Se desplomó el valor de los botines robados con ransomware por parte de Corea del Norte con los que financiaba su programa nuclear. — Otra bonita historia de globalización y tecnología.

📈 Arm presenta su nuevos núcleos dentro de la arquitectura Armv9. El Cortex-X3 viene con mejoras interesantes en rendimiento y eficiencia, y algo más suaves en los núcleos medios y de bajo consumo. — A ver las pruebas reales. Los empezaréis a ver en móviles y portátiles el año que viene.

🤳 Autoridades de EE.UU. piden a Apple y Google que retiren TikTok de sus tiendas. Un comisario de la FCC actuando de forma independiente ha solicitado a ambas empresas que eliminen la app tras los reportes de prensa donde se citan violaciones de privacidad. — No va a ocurrir.

🪐 NASA adelante algunas de las primeras capturas del James Webb. Aunque tenemos que esperar hasta el día 12 de julio, sabemos que en la primera colección habrá «la imagen más profunda» del universo, y datos de espectro de un exoplaneta.

🐀 Expertos avisan de un peligroso malware para routers. Lo denominan ZuoRAT y parece afectar desde hace tiempo a más de 80 modelos diferentes de marcas como Cisco, Netgear, Asus, etc. y usándolo de puente para atacar a los equipos que se conectan.

👉 Al alojarse en memoria temporal, un reinicio elimina sus operaciones. No perdéis nada por hacerlo.

⚽ Repaso a los patrocinios tecnológicos de los clubes de fútbol. Con las empresas de inversión en cripto y los casinos copando las camisetas estos últimos años, me he encontrado esta mirada al pasado con Hitachi, Sharp, SEGA, etc. los 80 y 90.

Podcast

Suscríbete