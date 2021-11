Nintendo Game&Watch, doblemente leyenda con Zelda, a prueba

Un año después de resucitar las Game&Watch con Super Mario, Nintendo vuelve a la carga con La Leyenda de Zelda en versión retro, dentro del formato de consola de bolsillo más popular de los años 80.

Básicamente la Nintendo Game&Watch Legend of Zelda es la segunda entrega de Game&Watch de nueva generación que solo se parecen a las originales en el aspecto externo. Por dentro la tecnología es completamente actual, no utiliza pilas sino baterías y la pantalla ya no es monocroma sino a color.

Nintendo reedita las aventuras de Zelda en el formato de consola retro Game&Watch, para resucitar la nostalgia de los 80

Por otro lado la mini consola no tiene un solo juego de Zelda, sino que incluye tres aventuras de la saga. Eso sí, las versiones que pueden adaptarse a los píxeles como melones que es parte del encanto de estas consolas retro.

Pero además de la leyenda de Zelda, la Aventura de Link o el Despertar de Link, hay un juego extra. Una reintrepretación del Vernin original (una especie de mata topos) en la que Link es el protagonista.

La ‘nueva’ consola de Nintendo cuesta 59,99 euros. Un precio algo elevado para lo que ofrece en comparación con otras alternativas, pero barato si se trata de recuperar un pedazo de historia de los videojuegos.

