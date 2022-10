No sé qué pensar de esto

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🙊 Recordatorio de que la semana que viene no hay boletín. Ni tampoco podcast diario de mixx.io tampoco. Nos veremos el lunes 24. El martes me operaré la miopía para, si todo sale bien, no tener que llevar gafas por primera vez en 30 años. — Deseadme suerte.

📺 Netflix ya tiene su plan con publicidad a partir del 10 de noviembre. Costará 5,5€ al mes en España, tendrá el catálogo limitado (¿nuevos estrenos?), emisión en 720p, no podrás descargar para ver offline, y con 4-5 minutos de anuncios por hora. ¿Funcionará?

👉 A mis ojos es un sinsentido, teniendo en cuenta que por 8€ (2,5€ más) te quitas los anuncios, tienes todo el catálogo y descargas offline. — Aquí tenéis la tabla comparativa.

☁️ Apple y Microsoft integran los servicios en la nube para Windows 11. Las galerías de iCloud estarán presentes en la renovada app Fotos de Microsoft, y Apple lanzará programas de Apple Music y Apple TV para Windows el año que viene. — No han dicho nada de iCloud Drive.

🚕 California permitirá usar matrículas digitales en los coches. Será una pantalla de tinta digital que muestre el número del vehículo, alertar si ha sido robado con un mensaje y enviando la ubicación, y puede ser personalizada a gusto del conductor.

🧳 Lufthansa y Apple aclaran que al final sí se pueden llevar AirTags. Las autoridades alemanas, europeas y estadounidenses también han aclarado ligeramente los reglamentos, y este tipo de dispositivos de bajo consumo sí pueden ir facturados.

📱 Los análisis del Pixel 7 encuentran una gran cámara y un procesador regulero. El Pixel 7 Pro de hecho ha conseguido la mejor nota en DXO Mark, superando al reciente iPhone 14 Pro. Su procesador Tensor G2 es básicamente un refrito del G1 que queda por detrás de toda la competencia.

⛈️ Xiaomi eliminará su sistema de almacenamiento multimedia en la nube. Otro que cierra, aunque han llegado a un acuerdo con Google para que los usuarios puedan migrar sus fotografías a Google One y Google Fotos. — Ocurrirá «en unos meses».

⛽ Pone un motor de gasolina a su Tesla para no tener que enchufarlo. Es básicamente el mismo concepto que los coches eléctricos con extensor de rango, como el difundo BMW i3x, pero hecho por un YouTuber de forma cutre y excelente a la vez.

👉 Es el mismo tío que le puso unos motores jet al coche para aumentar la aceleración.

💻 Google y sus socios presentan ChromeBooks especializados para jugar en la nube. Una nueva gama denominada Gaming, que incluye las versiones web de GeForce Now, Xbox Game Pass, etc. en portátiles algo diferentes a lo habitual en ChromeOS: pantallas de alta resolución, 120 Hz, teclas de colores, etc.

🚀 Nueva fecha para Artemisa 1: el 14-16 de noviembre. Si todo sale bien, la NASA quiere que dentro de un mes exactamente sea lanzado el cohete SLS en el que sería su tercer intento completo. ¿Lo lograrán?

📨 Signal elimina el soporte para envío de SMS Elimina la que era su principal función cuando la aplicación se llamaba TextSecure hace 10 años en Android, y solo tendrá servicio de mensajería digital a través de Internet. Una decisión polémica.

