¿Está Sony desarrollando una PSP 5G para la PS5?

La PSP (PlayStation Portable) fue una buena idea mal planteada en varios aspectos técnicos, pero podría resucitar pronto con una nueva Sony PSP 5G, o al menos eso se empieza a rumorear.

El enorme éxito de la Nintendo Switch, y el nuevo lanzamiento sede su versión OLED, ha debido escocer mucho en Sony, donde decidieron matar la PSP hace años por su errónea estrategia de desarrollo, pese a ser más potente en todos los sentidos.

Sin embargo con el lanzamiento de la PS5 podría tener planes para desarrollar una nueva PSP 5G. Al menos eso se puede sospechar cuando confirmaron que la PS5 tendría un nuevo y mejorado ecosistema de videojuegos. ¿Entraría una nueva PSP en los futuros planes de Sony?

Una nueva Sony PSP con tecnología de móviles 5G podría estar de camino para recuperar el lugar que abandonó hace años

Algunos fans ya se han puesto a imaginar el aspecto y posibilidades de esta futura consola portátil hermana de la PS5. Ninguno de los diseños está basado en filtraciones reales, sino en ideas propias.

La diferencia de jugabilidad y títulos en una plataforma fija y en una móvil es importante, incluso es clave. Pero tanto la Switch como los móviles han demostrado que hay lugar para los juegos de bolsillo.

Los móviles tienen un limite en su propio tamaño como teléfono, mientras que una videoconsola de bolsillo puede utilizar pantallas más grandes. Además las consolas dedicadas pueden tener un diseño más adaptado al juego… y mayor batería.

Sony tendría que hacer mucho trabajo para resucitar la PSP, como mejorar y adaptar los juegos del servicio de streaming PS Now. Pero cuenta con la ventaja de una posible integración con la videoconsola de sobremesa PS5.

De hecho, entre los multes rumores previos a la PS5, se habló de un dispositivo compañero de la consola de sobremesa para poder jugar en movilidad

Aunque no hay ningún dato oficial, se especula con la posibilidad de que la PSP no use un chipset propio sino uno procedente del mundo de los móviles como el Snapdragon 888 especialmente acondicionado para gaming.

