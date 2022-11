Otro salto gigante

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🎨 MidJourney v4 es un salto gigante para el generador de imágenes. Han reentrenado el sistema con mejor control de detalles, mejor gestión de múltiples sujetos, gracias a una galería de conocimiento de una escala muy superior.

👉 Os dejo una comparación de v3 (izq) vs v4 (der) para la frase «Bárbaro musculoso con armas al lado de una tele de tubo, cinemático, iluminación de estudio».

📱 Consiguen llevar Stable Diffusion a los iPhone usando un modelo de entrenamiento reducido, pero que funciona completamente offline aunque agota casi toda la RAM disponible, según explica su creador. — Gratis en la App Store, solo para iPhone 11 en adelante.

🫂 Facebook despide a 11.000 empleados. El 13% de la plantilla, uno de cada siete. Su fundador dijo que había contratado excesivamente los últimos años porque pensaba que el crecimiento tras la pandemia iba a ser más constante. — Habían pasado de 45.000 a 87.000 empleados desde el covid.

✅ Twitter añade y retira un nuevo sistema de verificación doble. Las cuentas verificadas recibieron otra marca de «oficial» en gris, y lo retiraron horas después. El sistema de pago por verificado ya causa algo de caos, con nombres falsos dando vueltas.

🎮 Google empieza a devolver el dinero de Stadia. Algunos compradores están recibiendo un correo con la información de la devolución de juegos comprados. Irán procesándolos de forma escalonada entre ahora y enero, así que paciencia.

🛫 Antonov estudia construir un nuevo An-225 utilizando los restos del único modelo finalizado, que fue destruido en la guerra, y repuestos de otro que se quedó por el camino. Estiman que costaría 500 millones de euros, lo cual es demasiado dinero para un único avión.

🚀 La NASA cree que el SLS puede aguantar los vientos del huracán Kennedy, que se acerca a Florida. Lo dejarán en la rampa, porque está preparado para resistir vientos de más de 135 km/h, y esperan que el huracán afloje en su impacto. — El lanzamiento ha sido retrasado dos días, al miércoles 16.

🔋 Volkswagen confirma definitivamente la fábrica de baterías en España que llevaba unos meses sin cerrar el acuerdo. Estará en Sagunto, en una nueva expansión de su zona industrial para crear el mayor parque industrial de Europa. con más de 5 millones de m² (mapa). En 2026 comenzará la producción.

🧩 Google VPN ya está disponible para Windows y Mac. El sistema estará limitado a los abonados a Google One, y en la mayoría de casos no permitirá al usuario cambiar el país de salida, usando servidores locales. — No he visto las condiciones de privacidad del servicio.

