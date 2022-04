Que no se nos olvide que vivimos en el futuro

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🚀 Amazon hace el mayor pedido de cohetes de la historia. Para orbitar los más de 3.200 satélites que necesita el Sistema Kuiper en los próximos cinco años, han contratado 83 lanzamientos a varios fabricantes: 38 en Vulcan Centaurs de ULA, 18 en Ariane 6 de Arianespace, 12+15 opcionales en los New Gleen de Blue Origin.

👉 Supone un flujo gigante de miles de millones de euros para la industria aeroespacial. Sobre todo porque ninguno de esos cohetes ha sido lanzado todavía.

🎨 Open AI presenta la nueva generación de su pintor mágico. DALL·E 2 es una versión mucho más avanzada del sistema de aprendizaje profundo capaz de pintar cualquier cosa con una descripción de texto. Ahora capaz de hacer modificaciones específicas, y con mucha más resolución y calidad. — Os dejo ejemplos: 1, 2, 3, 4, 5…

🚗 Uber se reinventa añadiendo viajes en tren, avión y autobuses. Comenzarán a ofrecerlo en Reino Unido, y luego expandirá a otros países. La aplicación está mutando muchísimo estos dos últimos años. En Europa ya tiene taxis tradicionales, pero hace poco los añadió en NYC, para sorpresa de muchos.

👉 En el estado de Washington, los conductores de Uber y otras compañías cobrarán un mínimo por minuto, bajada de bandera, y por milla, según una nueva ley.

💰 La UE quiere cobrar una tarifa a las grandes empresas tecnológicas por auditarlas. Para sufragar el coste de vigilar que cumplan las normas, la UE solicitará un impuesto de hasta el 0,1% de sus beneficios netos anuales. — Esto serían 9 millones de euros en el caso de Apple, 7 millones de Google, 3-4 millones de Facebook, etc.

🪙 El gobierno español pide no aceptar anuncios sobre inversión en criptomonedas sospechosas. La CNMV, la entidad de regulación de mercados, solicita a redes sociales, buscadores y demás, que no permitan publicidad proveniente de “chiringuitos financieros”. — No es una prohibición, aunque el organismo podría solicitar una ley al Gobierno.

📺 Plex se convierte en un integrador de contenido de Netflix y otros. La popular plataforma audiovisual estrena en beta una más que interesante función: una vez agregada nuestra cuenta de Netflix, HBO, Apple TV, Prime Video, etc). quedará todo el contenido agregado y buscable. — Al estilo JustWatch.

🗣️ Un algoritmo que predice la forma de tu cara con solo escuchar tu voz. Se llama Speech2Face y se ha entrenado con vídeos de referencia donde puede escuchar la voz y ver la cara asociada. El resultado no es perfecto, pero curiosamente no va muy desencaminado. — Con mayor entrenamiento, puedo ver una herramienta de investigación (y anti-privacidad) interesante.

👉 Obviamente no sabe si tienes gafas o no, pero parece predecir relativamente bien la edad, sexo e incluso alguna característica étnica.

💞 Biotecnólogos crean mini-corazones humanos en laboratorios. La empresa hongkongesa Medera lleva desde 2014 trabajando en una tecnología para probar medicamentos: corazones latientes en un tarro, creados a partir de tejido vivo de un paciente. — Llevan más de 300.

👉 Están trabajando también en otros mini-órganos replicados como riñones o pulmones. No son para trasplantes, solo para identificar posibles reacciones aversas. Una especie de ¿biopsia super avanzada?

🔥 La fabricación de motos eléctricas baratas en India comienza fatal. Algunos modelos de los fabricantes Ola y Okinawa están ardiendo espontáneamente. En un caso incluso incendiando la casa donde estaba cargando, y matando a un padre y su hija pequeña. — El caso de Ola es especialmente llamativo, porque prometía fabricar 10 millones al año.

👉 No se saben las causas. Posiblemente errores electrónicos o hardware inadapatdo a las condiciones climáticas de India.

🚂 Una maqueta de tren gigante que tarda una hora en dar la vuelta. Sus creadores, alemanes para sorpresa de nadie, tienen una maqueta en exposición permanente con más de 16 Km de vías. Han puesto una cámara 360 en un tren y compartido el vídeo en YouTube.

💴 Huawei reparte miles de millones entre sus empleados. Aproximadamente el 50% de los beneficios obtenidos el año pasado, unos 9.000 millones de euros, han sido distribuidos entre 130.000 empleados, presentes y jubilados, de la empresa.

