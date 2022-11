Quien roba a un ladrón de Bitcoins…

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🪙 El segundo mayor botín de la historia en Bitcoin fue encontrado por agentes del FBI, dentro de una Raspberry Pi escondida en una lata bajo unas mantas en el baño de un criminal que los robó en 2012. Más de 50.000 Bitcoin, unos 1.000 millones de euros.

💡 Un programador ajusta todas las luces de su casa a los ritmos circadianos. Al igual que muchos programas que ajustan el tono y brillo de tu monitor, ha conseguido que las bombillas de su casa cambien paulatinamente su emisión a lo largo del día.

👉 Es un trabajo de hacker monumental coordinar todos los automatismos. Pasaos a verlo.

😵 ¿Es CSS demasiado complejo hoy en día? La llegada de sintaxis avanzada hace una década fue un soplo de aire fresco, pero algunos desarrolladores opinan que se ha ido demasiado lejos, con funciones complejas que deberían ser gestionadas por separado.

👉 Ahora se pueden hacer hasta carruseles enteros. Mirad el código: es prácticamente un lenguaje de programación, no de diseño.

🤳 La verificación de edad adulta llega a Instagram en España. A partir del lunes cualquier usuario de Instagram que alegue tener más de 18 años deberá enseñar su DNI al teléfono para verificarlo, además de un vídeo de su cara (para verificar el DNI, claro).

🎧 Overcast dejará atrás su versión web. El creador de la popular aplicación de podcasts para iPhone afirma que no tiene tiempo para mejorar la web, y aunque no la cerrará, no podrá sincronizar cuentas ni nada.

😀 Airbnb mostrará el coste total de hospedarse en sus alojamientos. Pondrá fin a la frustración de los clientes, y mostrará precio total, incluyendo todas las tarifas y recargos. Una de las peticiones más solicitadas desde que se fundó hace una década.

🤛 Pelea entre los dos gigantes del mundo cripto. Los fundadores de Binance y FTX, se enzarzan en una guerra de declaraciones. Acusaciones veladas de falta de liquidez del rival, de presionar a los reguladores para excluirse mutuamente, y más. — El meollo de la cuestión es esta filtración.

📱 Apple pronostica problemas de suministro de los iPhone en navidad. El colapso de su mayor fábrica en China debido al Covid, amenaza con graves problemas en los iPhone 14 Pro. Si vas a su web, la fecha de entrega es ya dentro de un mes.

👉 Llevo una semana cubriendo los problemas de la fábrica de Zhengzhou por la remota posibilidad de que acabara en esto. Es muy grave la situación en China.

📶 Apple solucionará el problema de los iPhone que se desconectan de la Wi-Fi. Un error técnico que parece afectar aleatoriamente y por motivos desconocidos a bastantes usuarios desde hace dos semanas, y que será parcheado en iOS 16.1.1 en unos días.

