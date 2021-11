Record de gadgets de regalo en los premios Clipset ADSLZone a la mejor tecnología del 2021

Apunta el día 23 de noviembre, justo antes del Black Friday, para ver en directo el streaming de los premios a los mejores gadgets del año de Clipset y ADSLZone. Y ojo que traen sorpresas.

Además de pasar un buen rato repasando los mejores gadgets de las más de 30 categorías seleccionadas, podrás ganar alguno de los más de 50 gadgets que vamos a regalar en que podemos considerar, sin lugar a dudas, el mayor ‘regalamiento’ de gadgets del sector.

Más de 50 dispositivos se regalarán durante el streaming en directo de los premios de Clipset y ADSLZone a los mejores gadgets del año

El evento lo podrás ver en el canal de clipset de YouTube y estará abierto a los comentarios en directo. Estará presentado por @CarolinaD y premiaremos a los mejores móviles, ordenadores, tablets, consolas, televisores y un sin fin de dispositivos que podrán orientarte a escoger mejor tus compras de Black Friday y Navidad.

Si quieres puedes revisar el vídeo del año pasado para hacerte una idea de como es. Así podrás comprobar que no damos los premios de oidas, a cosas que aún no han sido presentadas (como el desastroso CyberPunk 2077) o a gadgets que no han superado nuestros test de uso (como la Canon R5 que se calentaba demasiado).

Y recuerda que más de 50 gadgets como móviles, portátiles, tablets o periféricos de gaming, estarán esperando a que alguien los gane. Ve entrenando y como pista, puedes seguir en Twitter a @clipset y a @adlszone.