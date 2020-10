Samsonite Konnect-i, la mochila inteligente conectada con tu móvil

Google vuelve a colaborar con una marca de moda para llevar su tecnología Jacquard a más productos. Esta vez se alía con Samsonite para lanzar la mochila conectada Samsonite Konnect-i.

¿Que qué es Jacquard? No te preocupes si no te acuerdas, es posiblemente una de las tecnologías más prometedoras pero que no ha logrado un nivel de fama importante. Es una combinación de tecnologías de Google enfocadas a interactuar con nuestro móvil usando ropa.

El primer proyecto fue un pantalón con Levi’s y poco después una chaqueta, pero ahora Google apoya novedades, como esta mochila de Samsonite.

Las mochilas Konnect-i detectan los toques para realizar acciones en tu móvil

Samsonite ha lanzado dos mochilas bajo la marca Konnect-i que usan tecnología Jacquard. Se trata de una combinación entre tejido que detecta el tipo de toque y un pequeño aparato que se inserta junto a él que se conecta al móvil.

El tejido y el tag de Jacquard se ha incorporado a una de las cintas que van al hombro de la mochila. Dependiendo de los toques o cómo toques, puedes realizar diferentes acciones. Dispone de una aplicación para iOS o para Android donde defines qué significan. Por ejemplo deslizar hacia abajo puede ser bajar el volumen, pero dar dos toques sea despertar al asistente de voz de tu móvil.

Existe bastante personalización en los toques y las acciones, como responder llamadas, abrir la navegación en auriculares, control de reproducción o abrir ciertas aplicaciones.

Las diferencias entre estas dos mochilas Konnect-i son el diseño de la parte frontal y la capacidad, más allá usan la misma tecnología.

La mala noticia es que estas mochilas, al ser una novedad tecnológica, tienen un precio fuera del alcance de muchos. El modelo «Slim» cuesta 200 dólares, mientras que el modelo «Standard» pasa a costar 220 dólares. Ya están disponibles en su tienda online.

¿Sigue siendo Jacquard una tecnología necesaria hoy en día? Esta tecnología de tela que responde a toques se presentó hace 5 años y era una época en la que todavía no teníamos asistentes de voz muy «inteligentes».

Hoy en día hay auriculares con asistentes de voz a los que solo tienes que llamarlos con la voz, sin tocar el móvil, para que haga exactamente lo mismo que puede hacer Jacquard.

+ Info | Samsonite