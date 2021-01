Samsung Galaxy Buds Pro, probamos el mejor rival de los auriculares AirPods

Los Samsung Galaxy Buds Pro son los nuevos y más avanzados auriculares bluetooth con cancelación activa de ruido ANC de la marca. Pero la compañía ha querido ir mas allá y ha conseguido crear unos auriculares que se convierten automñaticamwnte en referencia para el resto, incluídos los populares AirPods de Apple.

Samsung tardó bastante en incorporar el ANC a sus auriculares, pero ahora parece haber pisado el acelerador. Los nuevos Buds Pro no solo ofrecen una cancelación de ruido superior, sino que lo combinan con una tecnología que detecta la voz del usuario para permitir conversaciones en la que se pueda escuchar nítidamente el sonido ambiente.

Los auriculares Samsung Galaxy Buds Pro detectan inteligentemente las conversaciones y pasan de la cancelación de ruido al sonido ambiental

Así se puede disfrutar de un gran aislamiento y cancelación de ruido cuando uno quiere, y cuando se inicia una conversación, los Buds Pro activan automáticamente el sonido ambiental para optimizar la comodidad del usuario.

Los Buds Pro podrían considerarse casi perfectos. Cuentan con los últimos avances y funciones realmente útiles. Su autonomía, incluyendo el estudio¡che de recarga, puede alcanzar casi las 24 horas y cuenta con carga rápida para obtener 1 hora de funcionamiento con solo 5 minutos de carga.

Su diseño no sigue el repetido aspecto de los AirPods, y gracias a ello destacan por su elegancia y reducido tamaño. Y no por ello renuncia a nada, de hecho podría decirse que no se les echa en falta nada.

El precio de los Galaxy Buds Pro es de 239 euros y están disponibles en color plata, negro y violeta.

