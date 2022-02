Sony compra Bungie por 3.600 millones de dólares

Apenas unas semanas después de que Microsoft comprase Activision Blizzard, Sony ha contraatacado con un ataque más modesto, pero con mucha simbología.

Por 3.600 millones de dólares Sony Playstation ha absorbido el estudio que creó el icono de su rival Xbox, el mítico Halo…

Afortunadamente para Microsoft Halo seguirá en Xbox porque es una franquicia que ya no depende de ese estudio. Asi que No, Playstation no compra Halo.

Bungie ha sido un estudio que ha flirteado siempre con las más atractivas… incluso en sus inicios. A finales del siglo pasado, Halo era exclusivo para ordenadores Apple. Después llego microsoft Xbox que lo convirtió en su emblema de gaming y ahora será PlayStation quien decida su futuro… más o menos.

Porque aunque Sony compre Bungie, afirman que el estudio seguirá siendo independiente y juegos como Destiny seguirán estando en todas las consolas, y puede que en nuevas plataformas. Aunque nadie duda de que a partir de ahora tendrá más cariño a la Play que al resto.

