‘Soul’ de Pixar se estrenará gratis en Disney Plus saltándose los cines

Disney estrenará la nueva película de Pixar directamente en su plataforma de streaming Disney Plus y lo hará gratis para los suscriptores. Una vuelta de tuerca sobre la fórmula utilizada con Mulán.

Soul es la nueva historia de Pixar que originalmente estaba previsto estrenar en los cine este noviembre. Pero la complicada situación pandémica ha impulsado a Disney a buscar nuevas fórmulas para sus estrenos.

Disney estrenará gratis la película de Pixar en su plataforma streaming el 25 de diciembre como regalo navideño para los suscriptores

Disney, y el resto de los grandes estudios de cine, están experimentando con diferentes ideas para mantener el ritmo de estrenos de sus películas. Y parece que no es fácil encontrar una solución.

Por un lado han retrasado Black Widow de Marvel Studios hasta 2021, por otro han estrenando Mulán en Disney Plus pero con un pago extra a la suscripción. La propuesta con Soul es que sea gratis dentro de su plataforma de streaming.

Dentro de lo que cabe no es una mala solución si tenemos en cuenta que Disney Plus cuenta ya con más de 60 millones de suscriptores. Una cifra que no se esperaba alcanzar hasta 2024.

Los estudios la mejor forma de lanzar sus películas, para maximizar los ingresos y los espectadores, evitando que se acumulen en el almacén perdiendo interés.

De momento una de las pocas superproducciones que se ha atrevido a seguir apostando por las salas de cine ha sido Tenet de Christopher Nolan. Y los resultados no parecen haber estado a la altura de las espectativas.

