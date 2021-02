Starlink, el internet por satélite de SpaceX, llega a España

Era cuestión de tiempo tras su llegada a algunos países de Europa, pero por fin se abre la beta de Starlink en España. El sistema de internet por satélite de SpaceX ya merodea por los cielos de España para conectar los puntos más recónditos de la península.

Starlink costará 99 euros al mes y la velocidad no está asegurada

Desde la web de Starlink, todavía en inglés, puedes darte de alta para entrar en la beta cerrada escribiendo tu correo electrónico y dirección para saber si estás en una zona compatible con los mini satélites Starlink.

El coste del servicio no será barato, pero se espera que supere con creces las velocidades que ofrecen algunas operadoras en zonas rurales, si es que tienen alguna infraestructura.

El precio del servicio será de 99 euros al mes, pero tendrás que desembolsar 499 euros por la antena y 60 euros en costes de envío.

No empezará a dar servicio al sur de Europa hasta finales de 2021, por lo que aunque entres en la beta no recibirás la antena y el alta de usuario hasta dentro de bastantes meses.

Lo que queda claro es que la instalación de la antena corre siempre a cargo del usuario. Una antena que se puede poner en exteriores y soporta inclemencias del tiempo y tiene un cable de conexión de varias decenas de metros.

¿Qué velocidad alcanza Starlink?

La pregunta del millón, tras pagar todos los gastos y mensualidad, ¿qué velocidad dará Starlink? Según su contrato ofrecen una media de entre 50 Mbps y 150 Mbps. La latencia oscilará entre 20 y 40 milisegundos.

Todo dependerá del estado de los satélites y el nivel de conexiones que hay en ese momento, como ocurre con las redes 4G.

Las primeras pruebas de usuarios en EE.UU. y Canadá nos dan una idea de las velocidades que se pueden conseguir en fase beta. Podemos encontrar varios vídeos de betatesters que muestran una velocidad de hasta 220 Mbps, pero la media ronda los 60 a 120 Mbps.

No es una competencia real contra la fibra óptica donde la media está por encima de los 300 Mbps y la mayoría de operadoras ofrecen conexiones de 600 Mbps o 1 Gbps.

Aun con estas velocidades y una latencia elevada, definitivamente puedes jugar por internet con Starlink.

Para zonas rurales, donde antes no había conexión o como mucho tenías que usar 4G, Starlink puede ser una revolución.

Hay que contar con la posibilidad de que varios vecinos puedan pagar una conexión a Starlink y después repartirse la conexión con antenas mediante WiFi.

¿Cómo se configura Starlink?

El funcionamiento es muy sencillo. Una vez lo conectes a la red eléctrica, con su aplicación se puede configurar con el usuario y contraseña de cliente.

La antena se debe colocar en una zona donde no tenga obstáculos a la vista. La aplicación usa realidad aumentada para que uses la cámara del móvil y mostrar el área que no debe estar cubierta por árboles o edificaciones.

Una vez instalado y configurado, se puede usar el servicio inmediatamente, pero las primeras 24 horas estará ajustándose para encontrar la ruta de los satélites que mejor le conviene por lo que la velocidad mejorará con el tiempo.

+ Info | StarLink, Bandaancha