The Sero, probamos el televisor vertical rotatorio de Samsung

Samsung se ha inventado el concepto de televisor vertical con The Sero. La idea no es totalmente nueva, pero si la forma de uso. Y lo que es más interesante, The Sero cuenta con una base motorizada que permite cambiar del formato vertical al horizontal con solo darle a un botón.

El sistema de rotación del televisor Samsung The Sero permite cambiar de formato horizontal a vertical en pocos segundos sin esfuerzo

La idea de Samsung es engatusar a los adictos a los móviles para poder disfrutar de sus apps favoritas a todas pantalla sentados en el sillón del salón.

Para que esa oferta sea atractiva no vale con añadir bordes negros a los lados de la imagen. Hay que cambiar el formato de visualización. Y aquí es donde destaca The Sero porque es capaz de cambiar el formato de forma fácil y cómoda.

Así pues el gran atractivo de The Sero es su capacidad para cambiar del modo horizontal al vertical. Un cambio que transforma el consumo de contenidos tradicional de TV al omnipresente vertical de los móviles.

Cada vez son mas las apps que funcionan específicamente en vertical; TikTok, Instagram, Quibi, etc. Y cada vez serán más sin duda. Así que según pase el tiempo, puede ir teniendo más sentido el disponer de una pantalla vertical.

Técnicamente se trata de un panel QLED de 43 pulgadas. No hay muchas novedades en este sentido. La clave es la base motorizada que permite la rotación de la pantalla entre el modo vertical y horizontal sin ningún esfuerzo.

The Sero tiene un precio de 1.599 euros. Un precio por encima del resto de pantallas de 43 pulgadas, aunque eso si, es la única capaz de rotar.

+ info | samsung