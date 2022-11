Tu lavadora en la guerra de Ucrania

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

⚙️ ¿Está Rusia usando electrodomésticos europeos para fabricar armas? Los ciudadanos rusos se saltan las sanciones de la UE, comprando lavadoras, lavavajillas y demás importados a través de Kazajistán o Armenia. Pero ahora algunos de sus componentes están acabando en el campo de batalla.

🍆 Tumblr vuelve a admitir contenido de desnudos humanos. Un giro desde su política forzada por Verizon y Apple, pero no es total: no se permitirá contenido de índole sexual, pero sí mostrar genitales, pezones, etc siempre que estén etiquetadas. — Su dueño lo explica bien.

📠 Reino Unido estudia qué hacer con las líneas de Fax. Las autoridades británicas analizarán si eliminan la ley que obliga a las teleco británicas a ofrecer servicio de fax por ley a sus clientes, junto al teléfono e Internet. Una ley similar a la española (PDF), por cierto.

🎧 Amazon sorprende llevando su catálogo completo a Amazon Music Prime. La plataforma de música y podcasts que Amazon incluye con su suscripción Prime, ya permite escuchar todo sin anuncios pero solo en aleatorio. — Para tener orden y mayor calidad de audio, será necesario Amazon Music Unlimited de 10€ al mes.

⏪ Rewind es un programa que permite rebobinar tu sistema operativo graba todo lo que vas haciendo en tu ordenador, y puedes volver atrás en el tiempo y encontrar webs que cerraste, cosas que dijiste o escribiste hace horas o días. — De momento en beta para Mac. La demo dura dos minutos (vídeo) y es espectacular.

🏎️ Piloto de NASCAR sorprende con una maniobra que aprendió en la GameCube jugando de niño. El movimiento consistía en usar las paredes exteriores para frenar la fuerza centrífuga, mientras aceleraba al máximo. Consiguió adelantar cinco coches en segundos (vídeo).

💧 Un electrolizador que necesita 200 veces menos iridio para funcionar y extraer hidrógeno del agua es un avance brutal recién anunciado por científicos holandeses, que podría ayudar con la inminente escasez de este mineral, y reducir su precio. — Toca convertirlo en un aparato industrial, porque es menos efectivo que los tradicionales.

🔏 Facebook tiene una sección secreta para borrar tus datos personales si no eres usuario de ninguna de sus plataformas. Es un formulario bastante sencillo, lanzado hace meses, y que permite ver si alguien ha sincronizado tus datos a través de su agenda.

🪙 Músicos ambulantes y personas sin techo con Bizum. No sé si es una nueva tendencia o algo anecdótico, pero con experiencias variadas: algunos cuentan que tienen un gran éxito recibiendo donaciones por Bizum, y otros con mucha menos suerte.

