Al espacio y vuelta

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

👁 Depix permite leer texto que hemos difuminado. Una interesante y sencilla librería nos deja reconstruir un texto que ha sido pixelado hasta quedar ilegible.

👉 No es la primera, pero quizá sí la más práctica. No difuminéis nada al compartirlo en redes sociales, tapadlo con un bloque de imagen o recortadlo de la imagen o vídeo.

🚀 Aevum muestra oficialmente RAVN-X, su dron orbital. Tiene forma de avión y usa combustible de avión, pero permite llevar microsatélites a órbita baja en su barriga, y volver a aterrizar poco después.

👉 El primer lanzamiento oficial será el 1 de octubre, para el ejército de EE.UU., y ya ha firmado más de 1.000 millones de dólares en contratos de lanzamientos.

🛰 Hayabusa 2 devuelve las muestras del asteroide con éxito. Aterrizó sin mayores problemas en el desierto australiano tras seis años de misión y con el esperado gramo de material asteroidal.

🎬 Warner y HBO harán el mayor experimento de estreno digital simultáneo y gratuito. Todos los grandes estrenos de Warner estarán disponibles en HBO Max de forma gratuita para los abonados desde el mismo día de lanzamiento.

👉 Veremos cómo responde Disney con sus estrenos de pago en D+, porque HBO Max llegará a Europa y Latinoamérica en menos de un año.

📈 El streaming global como potenciador cultural tecnológico. El éxito Gambito de Dama, Emily in Paris, The Last Dance o The Mandalorian reverbera a nivel de popularidad tecnológica en nuestros móviles: más ajedrez online, más francés en Duolingo, más apps de zapatillas, etc.

🖋 Wacom da el salto a las tres dimensiones. El nuevo Wacom 3D Pen no tiene precio aún, pero la compañía japonesa promete un lápiz digital con forma de aerógrafo que se podrá usar con casi cualquier sistema de realidad virtual para ilustrar en 3D. — También vale para tabletas normales.

🥽 Half-Life Alyx y Phasmophobia muestran el futuro de la VR. Tras Beat Saber, los dos títulos estrella de 2020 alcanzan 2 y 5 millones de instalaciones, muestran que la VR poco a poco va creciendo en el mercado de videojuegos. Necesitamos más «killer apps» para que florezca el segmento.

🤳 Google quiere que subas tu calle a Street View. La aplicación de Street View para Android se actualiza y permite, en algunas zonas, grabar vídeo de realidad aumentada y enviarlo a los servidores para sumar esa zona.

👉 Dicen que ya han fotografiado más de 16.000 millones de kilómetros de calles y carreteras.

⚛ Los protones son más pequeños de lo que se pensaba. Nuevas mediciones más complejas y exactas le establecen un radio de carga de 0,84 femtómetros en vez de 0,88. Mientras tanto la Cromodinámica cuántica sigue intentando averiguar exactemente cómo funciona y qué hay en su interior.

👉 No voy a fingir entender mucho de lo que escriben en Naukas, pero siempre es fascinante.

📱 Xiaomi preinstalará la app de BBVA en España y México. Esta curiosa alianza llegará a más países en el futuro, pero uno de los objetivos será conseguir que más personas contraten un seguro de protección para móviles de 3 euros mensuales.

🧽 Cómo se limpia profesionalmente un móvil. Probablemente el iPhone más sucio que he visto en mi vida (vídeo). Curioso que existan comercios enteros que además de reparar los sospechosos habituales: pantalla y batería, te dejen el móvil limpio incluso usando microscopio.

🎮 Lista de juegos que funcionan mejor en Apple Silicon. Las librerías gráficas de Apple que brillan en iPad y iPhone, vuelan en los nuevos Mac. Aquí una lista actualizada de nuevos juegos, soporte nativo portado o emulado.

🔌 Brasil exige a Apple incluir cargador en los iPhone. Autoridades de protección al consumidor de Sao Paulo afirman preliminarmente que su falta es una decisión perjudicial para los clientes, porque Apple no ha conseguido demostrar los beneficios reales.

❄ Raspberry Pi 4 ahora tiene un ventilador oficial. Si tienes tu Pi con la carcasa oficial y lo usas para tareas intensivas todo el día quizá te interese por 5 euros. — Hay mil disipadores pasivos y activos, pero lo oficial siempre más chévere.

💫 Miles de emojis en el teclado de Google para Android. La función de Emoji Kitchen en Gboard ahora nos permitirá mezclar hasta 14.000 emojis en forma de pegatina creada al vuelo. De momento en la versión beta.

🕹 Actualización sorpresa de PlayStation 3. Catorce años después de su llegada a las tiendas, la videoconsola de Sony recibe un parche con mejoras de rendimiento, seguridad y compatibilidad con nuevos tipos de BluRay.

Podcast

Suscríbete