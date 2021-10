Al final los robotaxis son reales

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🚕 Los taxis autónomos comerciales aprobados en San Francisco… con varios asteriscos. La agencia de tráfico de California ha dado el permiso para que coches de Waymo y Cruise operen de 10 de la noche a 6 la madrugada recogiendo viajeros en las calles de San Francisco. Solo podrán circular a una velocidad máxima de 50 km/h, incluso con niebla o lluvia ligera.

👉 Waymo tiene un permiso algo más amplio: 100 km/h, y un área de calles y carreteras en San Francisco y San Mateo.

👉 Falta una aprobación burocrática final, pero sería el primer sistema de robotaxis comercial real no limitado a un grupo de «beta testers» como los de Arizona, Shenzhen, Shanghai, Miami, Tel-Aviv, New York, Munich, etc.

🧑‍🦼 Diseñan un prototipo de andador autónomo para personas de movilidad reducida. Ingenieros japoneses han ideado un andador que es capaz de llegar a los pacientes por sí mismo, y luego usar sus sensores para asistirles y reducir la dificultad de cada paso, por ejemplo recolocando las ruedas en mejor posición.

💾 Consigue instalar Windows 3.1 en un iPhone usando los disquetes originales. Con un poco de maña, este youtuber demuestra cómo cargar el sistema operativo dentro de DOSbox, el versátil emulador de x86. Pero en vez de usar un fichero de imagen ya preparado, lo hace con una disquetera leyendo los seis discos magnéticos originales.

💻 Mañana llega Windows 11, pero 2 millones de ordenadores ya lo tienen. Aunque algunos titulares hablen del «1,3% del total de ordenadores», es difícil estimar porque el análisis de telemetría que define solo refleja ordenadores con Windows 10, así que quizá sea un 0,6-0,9% del total.

🧑🏻‍🔬 El Proyecto Riñón entra en la fase pre-clínica. Entre varios esfuerzos mundiales por desarrollar un riñón artificial, el The Kidney Project estadounidense ha dado un gigantesco salto adelante. Su unidad es doble: hemofiltro para limpiar la sangre, y bioreactor para controlar los electrolitos. No causa respuesta inmunitaria y necesita baterías porque usa energía de la presión arterial.

👉 Según sus creadores, aún faltan más pruebas pre-clínicas, y luego ya pruebas con humanos. Faltan años, pero parece que van por el buen camino.

🔐 Los hackers de REvil están robando a los hackers que subcontratan su plataforma de ransomware. Clientes criminales de REvil, el grupo ruso que recientemente ha vuelto a operar, han encontrado una puerta trasera en el propio ransomware que puede ser usado por los propios creadores para negociar con los afectados cuando ven que alguien va a pagar.

👉 Explicación: REvil crea ransomware que ofrece a hackers de todo el mundo, que a su vez lo usan como «afiliados» quedándose el 70% de lo extorsionado. Ahora REvil asalta las negociaciones y se queda el 100%.

🔓 Criminales ponen URLs maliciosas en los AirTags para robar credenciales. Los usuarios pueden indicar un método de contacto para que les avise si alguien encuentra su AirTag perdido, pero puede ser un número, email… o una URL de phising donde el «buen samaritano» que lo encuentra quizá le dé por introducir sus credenciales de AppleID. — Apple dice que está solucionándolo.

📜 Revelan el contenido de las cartas secretas de María Antonieta con rayos X. Los historiadores han dado por hecho la relación del conde sueco Hans Axel de Fersen con la reina francesa. Científicos han podido leer parte de la correspondencia hasta ahora censurada con tinta por encima, usando técnica que permite separar las capas, viendo el texto original por primera vez en 230 años.

💶 El primer trimestre de la «tasa Google» se queda corto en España. El gobierno español ha anunciado que ha recaudado 92 millones de euros en el primer trimestre real el nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. Es un 9% de los 968 millones esperados para recaudar al año. Visto de otra forma: solo un 36% de su cuarta parte, 242 millones. — La ley llegó con problemas y entró en vigor meses más tarde.

🚀 La sonda BepiColombo pasa a 198 kilómetros de Mercurio y envía las primeras imágenes. La sonda euro-nipona es la tercera en pasar por la órbita del planeta, y envía imágenes de su hemisferio norte. Se cruzará seis veces durante los próximos años hasta quedarse orbitando definitivamente en 2025. — Las imágenes son de resolución 1024×1024.

