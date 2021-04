Almacenamiento y seguridad

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🍃 Chia es un nuevo modelo de cadena de bloques basado en cálculos en almacenamiento. Está siendo desarrollado por un equipo liderado por Bram Cohen, creador del protocolo BitTorrent, y hace unas semanas abrió su versión estable para los «granjeros», el término que usan en vez de «mineros».

👉 Según sus cálculos, consume menos electricidad porque usa «Prueba de Espacio», un concepto que se basa en mantener masivas cantidades de almacenamiento llenos de cadenas cifradas.

👉 Y claro, aunque la criptomoneda asociada está siendo objeto de pre-especulación, con estos «granjeros» comprando en masa todos los SSD y NVME de 4 y 8 TB que pueden encontrar, y acabando con el stock en China. — En Amazon España no veo de momento alza de precios, con el MP400, por ejemplo por debajo de 600 euros.

🔓 Los equipos NAS de QNAP están en peligro por dos ransonware. La compañía está trabajando en un parche, y aconseja a los usuarios cambiar los puertos de acceso por defecto y establecer claves de acceso más complejas. No me queda claro qué dispositivos específicamente están afectados.

🔐 Nueva oleada de ataques digitales al gobierno de España. Durante varias horas estuvieron inaccesibles varios sistemas y webs internos y públicos del Ministerio de Justicia, de Educación o de Economía. Fueron los propios técnicos los que apagaron los sistemas tras detectar los intentos de penetración.

👉 Parece que el objetivo se trata del sistema SARA (Sistemas de Aplicaciones y Redes para las Administraciones), la infraestructura digital que conecta las redes de las Administraciones Públicas Españolas e Instituciones Europeas.

😯 Disney presenta un prototipo de su animatrónico de libre movimiento. Caracterizado como el personaje de Groot de una de sus franquicias más exitosas, se esconde un desarrollo muy complejo de un robot bípedo capaz de moverse libremente (vídeo) en el que la división de I+D de Disney lleva años trabajando.

👉 El objetivo es que pueda circular libremente por los parques temáticos interactuando con el público. Una precuela del Westworld de Michael Crichton, o quizá de Rascapiquilandia.

🤔 El dominio argentino de Google no estaba caducado. Parece que fue un fallo de programación o de seguridad en los sistemas del NIC.ar, lo cual añade otra capa de misterio al enredo. Ni el NIC ni Google han dado mayores explicaciones.

🚁 Otro día más, otro vuelo más de Ingenuity. El tercer día de pruebas exitoso del dron marciano acaba con un desplazamiento de 50 metros de ida y 50 de vuelta a cinco metros sobre el suelo, y con una velocidad aproximada de dos metros por segundo. Suave como la seda (vídeo).

🐹 Un castor deja sin Internet a un pueblo en Canadá. Casi 1.000 personas en Tumbler Ridge, en la Columbia Británica, quedaron sin Internet este sábado durante la madrugada porque un grupo de castores sacó y cortó el cable de fibra óptica principal del suelo durante la construcción de una presa.

👉 He usado un hamster como emoji porque no hay emoji de castor. Por favor, no os deis de baja por este motivo. No es mi culpa :-(

😡 Los clubes de fútbol británico boicotearán Twitter para protestar por el acoso a los jugadores. Llevan años pidiendo medidas más efectivas contra los insultos por parte de aficionados propios y rivales, especialmente los raciales. De momento anuncian que comenzarán con un apagón de cuatro días a partir del 30 de abril.

😵 AMD soluciona un bug que permitía a bots comprar sus GPU online. La web oficial de AMD incluye ciertas medidas anti-automatización, para dificultar el trabajo a los revendedores que se aprovechan de la alta demanda, pero se dejaron abierto un sencillo paso que permitía enviar peticiones ilimitadas para añadirlas al carrito de la compra.

🥶 Un colegio español castiga al informático que encontró material pedófilo en el ordenador del rector. Informó a la policía inmediatamente, que entró en las instalaciones educativas para recoger el portátil y levantar acta, antes de detener al sospechoso. La dirección del colegio le acusa de haber incumplido la cláusula de confidencialidad y dañado la reputación del colegio.

👉 Excelente hilo de P. Duchement, que trae más detalles sobre este tipo de casos. Podéis escuchar el episodio de Kernel donde nos cuenta consejos para padres sobre el acoso digital a menores.

👛 Dos demandas judiciales para examinar el límite de las compras digitales. Apple cierra la cuenta de usuario de un cliente que pierde acceso a casi 25.000 dólares de contenido entre software y multimedia. Amazon tiene un juicio parecido en progreso. Quizá la situación acabe con jurisprudencia y obligue a un cambio profundo en este modelo de comercio.

