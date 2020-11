Amazon se ha comido mis deberes

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🔴 Amazon Web Services apaga medio Internet. Plataformas digitales, apps del móvil, dispositivos inteligentes del hogar y cientos de miles de webs sufren caídas por un fallo en el centro de datos US-East-1 de AWS.

👉 El impacto está siendo morrocotudo, aún sigue, y parece que van a tardar algunas horas en volver a la normalidad.

👉 Mientras esperamos por el postmortem, recordemos que en 2017 hubo una caída masiva por un comando mal puesto durante una actualización de software.

🎮 Nintendo Switch: Made in Malaysia. La compañía japonesa llevará a Malasia parte de la producción de su videoconsola para aumentar el ritmo de fabricación y alejarse de China, en espera de la llegada la nueva versión.

🔐 El tapón de botella irlandés preocupa a Europa. La Unión Europea y activistas están preocupados por la falta de recursos que tiene la agencia de protección de datos irlandesa, encargada de la mayoría de casos de la GDPR.

👉 El famoso activista Max Schrems les acusa de revisar solo el 1% de las denuncias. Dublín dice que revisan el 80%.

💵 Facebook pagará 300 dólares a cada usuario de Illinois. Más de millón y medio de residentes recibirán un cheque en los próximos meses porque Facebook ha infringido la ley de privacidad biométrica del estado.

🔋 La UE quiere fabricar sus propias baterías. En cuatro años se espera que las fábricas europeas sean capaces de proporcionar suficientes baterías para todos los coches eléctricos vendidos en la UE, actualmente dependientes de China.

👉 El mes que viene veremos las nuevas normas mínimas de fabricación de baterías.

🚗 Cientos de miles de «micro-dieselgates» en EE.UU. El gobierno americano encuentra que más de medio millón de camionetas diésel han sido modificadas por sus dueños con dispositivos que emiten más contaminantes sin que las autoridades se den cuenta.

📸 Nikon nos regala sus cursos de fotografía online. Durante las próximas semanas, la academia digital nos permitirá ver sus cursos en vídeo (con subtítulos en español) sin tener que pagar hasta el 31 de diciembre.

📦 Pagar a los trabajadores independientes en acciones. Estados Unidos tiene una propuesta que puede encajar en el modelo de negocio de los Uber y Glovo del mundo, que permite pagar en acciones un porcentaje de la compensación de sus repartidores y conductores.

🤔 Generador de clones digitales que se parecen a ti. Esta aplicación permite subir una imagen y creará un montón de caras digitales de gente que no existe pero se parece muchísimo a ti.

👉 He subido la mía y me he quedado un poco deprimido.

📱 BQ desaparece sin dejar rastro. La compañía ha dejado de dar soporte técnico a productos aún en garantía o sin repuestos (móviles, impresoras 3D, etc.) Varios empleados dicen que están en concurso de acreedores.

💶 Francia empieza a pedir el impuesto extra a las tecnológicas. La tesorería francesa envía las primeras notificaciones para que las Facebook, Apple, Google y compañía del mundo abonen el impuesto equivalente al 3% de los ingresos conseguidos en el país.

