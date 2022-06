Apple pierde el juicio, por un reloj

Cuando Steve Jobs volvió a Apple lanzó una original campaña de publicidad conocida como ‘Think Different’ en la que aparecían famosos personajes que habían cambiado el mundo por tener ideas diferentes. La idea subliminal es que con un ordenador Apple tú también serías igual de diferente.

Esta campaña funcionó entre 1997 y 2002, pero ya sabemos como es Apple de celosa con su imagen. Así que cuando la marca de relojes suizos Swatch lanzó en 2016 su campaña ‘Tick Different’, una legión de abogados de Apple llamó a su puerta para demandarlos.

Sin embargo, el juez no le ha dado la razón a Apple. Considera que la compañía no ha usado ese eslogan en más de 10 años y no tiene derecho a limitarlo. Además cuando la registraron, no incluyeron ninguna alusión a relojes, aunque ahora sí que tengan uno. Por lo tanto han perdido el juicio.

Y ojo que la enemistad entre Apple y Swatch no es nueva, ya les denunciaron también por usar la frase ‘one more thing’. Aunque en aquella ocasión no estaba registrada. Y es que la obsesiòn de Apple por su imagen no conoce fronteras