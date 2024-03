Apple y Google negocian Gemini AI para iPhone ¿Quién necesita más a quién?

Según parece Google y Apple estarían negociando la integración de Gemini AI, al inteligencia artificial de última generación en los futuros iPhone. Una situación interesante porque, en un momento en el que todo parece tener AI integrada (aunque realmente solo sea humo), tanto Apple como Google necesitan un gran empujón para no quedarse atrás.

Por un lado tenemos a Google que llegó tarde a la fiesta de la AI con Gemini y que ahora necesita desesperadamente recuperar el terreno ganado por ChatGPT, CoPilot y demás alternativas.

Gemini no parece ser la mejor solución del mercado, pero sin duda estar integrado dentro del móvil más vendido del mundo (el iPhone) puede ser una gran ayuda para cambiar la percepción del consumidor.

Es una jugada que Google ya ha utilizado anteriormente con gran éxito embutiendo en el iPhone su buscador y sus mapas, y convirtiéndose así en la opción por defecto de todos los usuarios de Apple. Por ello han pagada a Apple una absurda cantidad de millones durante años.

Ahora bien, la situación de Apple respecto a la AI no solo no es mejor, sino que es bastante peor. Apple necesita urgentemente ofrecer una solución de inteligencia artificial en su producto estrella… y lo cierto es que no tiene nada.

La guerra de la AI en el móvil puede repetir la alianza de los ‘eneamigos’ Apple y Google con Gemini para iPhone

Así pues, apoyarse en una solución externa para salir del paso, aunque sea la de su ‘eneamigos’ Google, puede parecer una buena estrategia. Más aún si de paso consiguen sacarle otros cuantos miles de millones en el camino.

Claro que esto es un riesgo para Apple ya que deja en segundo plano cualquier alternativa propia. No es que Siri haya sido un asistente virtual a la altura de lo esperado, pero es un buen ejemplo de lo que pasa cuando Apple no pone interés en sus propias soluciones.

La llegada de la AI a nuestra dinámica cotidiana será con seguridad a través del móvil. Y estar ahí es muy importante. No hace falta que seas el mejor, si eres el que estás siempre a mano. Y eso lo sabe Google, lo sabe Apple, y deberían saberlo el resto

+ info | bloomberg