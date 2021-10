Así no funciona

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

📱 ¿Pueden los gobiernos trabajar a «golpe de WhatsApp»? El gobierno británico se enfrenta a una decisión judicial que les puede impedir usar WhatsApp en el día a día. La mensajería privada es útil para cualquier empleado, pero cuando se trata de funcionarios del gobierno, en especial ministros o presidentes, entra en colisión con las normas de transparencia.

👉 Toda la comunicación debe quedar registrada, y para ello la inmensa mayoría de gobiernos democráticos crea copias de seguridad de toda la comunicación de sus altos ejecutivos a través de email. WhatsApp, Signal y otras aplicaciones similares crean un agujero negro que en ningún caso beneficia a los ciudadanos.

🚖 Una calle de San Francisco se llena de robotaxis de Waymo perdidos. El final de la 15ª Avenida de San Francisco acaba en una calle cortada, y desde hace semanas «hasta 50 coches» de Waymo llegan por error, y tienen que procesar que no hay salida y dar media vuelta. Los vecinos cuentan que están un poco hartos. — Me parece que esta es la zona específica.

🚘 Académicos consiguen un método para identificar puntos negros de accidentes de tráfico en ciudades usando un método de aprendizaje automático que combina datos históricos de accidentes, con los flujos actuales de tráfico y capturas de satélite. Detectan dónde se acumularán los accidentes incluso a dos años vista.

👉 Interesante porque puede ser utilizado incluso para diseñar nuevos barrios, o rediseñar los actuales.

🎮 Activision se mete al Kernel de Windows para detectar a los tramposos de Call of Duty. El nuevo software de seguridad se llama Ricochet, se ejecutará con máximos privilegios desde el kernel, donde vigilará las interacciones entre software de trampas y dos de sus videojuegos más populares: Warzone y Vanguard.

👉 Al menos un programador de software de trampas afirmó que el sistema sería inefectivo, pero que esperarán unos días para evaluar. — El año pasado Riot programó uno parecido para Valorant y parece que funciona bien.

🕹️ Tweet2Doom permite jugar a Doom en Twitter. Un bot con un concepto sencillo pero que a su vez esconde una curiosa complejidad. Cualquier usuario de Twitter puede enviarle los comandos que quiere ejecutar, el bot los aplica en una partida individual, y responde con un vídeo del resultado. El jugador podrá repetir hasta, imagino, derrotar al jefe final. — Y es código abierto.

🚀 Blue Origin completó su segundo salto espacial. La cápsula del New Shepard tocó la línea Kármán, esta vez a unos específicos 107 kilómetros de altura, y 10 minutos después aterrizaba de nuevo. — Los tripulantes, incluyendo William Shatner a sus 90 años, disfrutaron de unos tres minutos de microgravedad (vídeo).

👉 Cuenta atrás para el telescopio James Webb. Ya está en el espaciopuerto de Kourou, de donde despegará el 18 de diciembre, tras más de una década de retraso.

😡 Facebook seguirá quitando importancia al contenido político. Los cambios que aplicó en países como España o Irlanda hace poco, llegarán a 75 países más, aunque no he encontrado la lista de países, que está aumentando desde enero de este año, lo cual significa una cosa: los usuarios están más felices y entran más cuando no está lleno de tus contactos gritándose.

👉 Otro cambio importante: los periodistas contarán como figuras públicas involuntarias, y eliminará los ataques verbales y amenazas que se produzcan contra ellos. — También retirará comentarios negativos y explícitos sobre la imagen física de otras personas.

🔋 La primera planta de reciclado de baterías eléctricas de España estará en León. En la localidad de Cubillos del Sil, no muy lejos de Ponferrada y de la vieja central de carbón de Compostilla, ahora nacerá otra fuente de energía sostenible. Abrirá en 2023 y tendrá capacidad para reciclar 8.000 toneladas de baterías al año.

😶 La mitad de los trabajadores no dicen nada en las video-llamadas según un sondeo de Cisco, uno de los mayores proveedores: el 48% de los empleados reconocen no hacer comentarios, y lo achacan al agotamiento, los ruidos presentes, choques culturales, o falta de fluidez en los idiomas. — ¿No es muy distinto a las reuniones físicas, no?

🙃 Microsoft empeora el rendimiento de Windows 11 en procesares AMD un poco más. Aunque no es un parche destinado a solucionar los problemas técnicos encontrados, la actualización mensual de octubre de 2021 de Windows 11, la primera de su historia, empeora la situación. AMD promete mitigarlo con sendos parches los días 19 y 21 de octubre.

👉 La buena noticia es que los equipos sin soporte oficial están recibiendo los parches también.

Podcast

Suscríbete