Así no se puede seguir

👨‍🎓 La educación a distancia eleva los suicidios en edad escolar. Una preocupante estadística lleva varios meses repitiéndose en países de todo el mundo: en Japón los suicidios de menores subieron un 30%, en EE.UU. se han duplicado en algunas zonas, en España y México los psicólogos llevan meses alertando de un aumento aunque no hay datos oficiales de 2020 todavía.

👁 Alto directivo de Facebook aboga por un cambio hacia más privacidad. En una carta interna escrita hace un par de semanas, Andrew Bosworth, creador del NewsFeed y actual VP de las divisiones de realidad alternativa de Facebook, habla de un «Gran Cambio» con la privacidad como base inicial.

👉 «La forma en la que hemos operado estos años (…) ya no es la mejor forma de servir a quienes usan nuestros productos», «debemos desarrollar los productos suponiendo que no podemos recolectar, usar o almacenar ningún dato».

👉 Compara los retos de privacidad de Facebook con los de seguridad de Microsoft hace 15-20 años, y cómo cambió la empresa tras la llegada de Windows XP.

📱 Qué pasa con los móviles de pantallas reducidas. En Android no hay ninguno de gama alta y pantalla inferior a seis pulgadas, y el nuevo iPhone 12 Mini no parece estar vendiendo bien a pesar de sus 5,4″ de pantalla, unas dimensiones que muchos consideraban una broma hace unos años.

👉 Su mayor limitador sigue siendo la batería, el motivo inicial real de que creciesen las pantallas.

💻 Deskreen permite crear pantallas externas de escritorio y recibirlas en casi cualquier dispositivo que tenga un navegador web, para acceder al servidor creado por la aplicación (de código abierto) en red local.

👉 Necesitas comprar un «HDMI dummy» o similar que simula tener una pantalla conectada.

🚀 SpaceX rompe el récord con 143 satélites en un cohete. Principalmente microsatélites de diferentes empresas, entre los que destacaría los 10 propios de Starlink o las 36 «palomas» con cámaras de Planet Labs. — Fotos del interior de la cofia.

📦 Amazon traslada el impuesto del 3% a los vendedores. Aumentarán las «tarifas por referencia» para productos vendidos en España a partir del 1 de abril. Aquí una lista de las tarifas que cobra Amazon a los vendedores.

👉 Este nuevo impuesto solo afecta a intermediarios, por eso el gobierno se lo cobra a Amazon, así que los vendedores que vendan por su cuenta no tendrán que pagarlo, haciendo que el mismo producto vendido en Amazon sea poco más caro.

🐜 macOS tiene un bug de consumo que solo aparece en castellano. El proceso secundario helpd se pone a consumir CPU de forma descontrolada para usuarios con macOS en Español de España. Apple dice que no ve problema, pero no ocurre en Español de América, Inglés, Catalán, etc.

👉 Realmente no se sabe el motivo real del fallo. Puedes desactivar que arranque el proceso, o matarlo si aparece.

🔍 Google renueva su diseño en móviles. La interfaz de resultados de búsqueda, mucho más usada que la de escritorio hace años, será ahora más colorida, más amplia y con más respuestas directas a las consultas.

☠ Drupal lanza actualización de urgencia para un peligroso fallo. Afecta a versiones desde Drupal 7.x hasta 9.1.x, con lo cual ahora mismo es posible que haya millones de instalaciones inseguras, pudiendo ver o borrar cualquier fichero del servidor.

👻 Un fallo de los escritorios remotos de Windows permite ataques DDoS. Entre 20 y 750 Gbps según los ataques observados por una firma especialista, debido a rebotes de paquetes en más de 14.000 máquinas con una versión desprotegida del Remote Desktop.

😬 El misterio de los portátiles infectados en las escuelas británicas. Una remesa de ordenadores para alumnos repartidos por el gobierno británico venía con un malware de acceso remoto llamado Gamarue. No se sabe cuántos, ni por qué se contrató a una pequeña y desconocida firma china.

