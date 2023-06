Así que este era su plan secreto

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

💸 Intel quiere ser el accionista de referencia de Arm. Bombazo de Reuters que detalla las negociaciones entre la chipera y Softbank, actuales dueños. Intel podría hacerse con un porcentaje grande de Arm antes de su salida a bolsa.

👉 Esto explica por qué Intel está buscando dinero hasta debajo de los cojines.

🚕 Otro coche autónomo de Cruise la lía en San Francisco. El vehículo se quedó cruzado tras un tiroteo en las calles, que dejó a nueve heridos. La compañía no pudo o supo cómo mover el coche remotamente a pesar de los gritos de los policías.

👽 La huelga de Reddit se encarniza: muchas secciones cerrarán indefinidamente hasta que no se cumplan sus peticiones. momento son más de 300 de los 7.000 actualmente cerrados. El golpe podría ser muy grande a medida que Google va eliminando esos resultados de su buscador, y pierde tráfico y relevancia.

🤖 Microsoft empieza a mover sus mejores empleados de IA fuera de China. Estan trabajando para conseguir visados canadienses de emergencia a varias docenas de empleados del mítico laboratorio tecnológico MSRA de Pekín. Lo han llamado «El Plan Vancouver». — El objetivo es doble: que otras empresas chinas no les saquen la chequera, y que trabajen de una forma más libre.

🗣️ Bing Chat ya funciona con voz en escritorio. El camino evidente de dejar atrás Cortana es hoy más corto, porque algunos usuarios ya pueden hablar a Bing Chat, que les responderá con voz sintética además del texto en pantalla.

🥸 Acusan a GitHub de modificar artificialmente el código de CoPilot con ligeros pero inocuos cambios, cuando detecta internamente que su retorno es idéntico a algún material de entrenamiento, a pesar de que incumpla su licencia.

👉 Por mucho, mucho menos, Google y Oracle estuvieron 10 años de juicios.

🚀 PLD Space y Arianespace negocian para cooperar con lanzamientos junto con otras dos incipientes empresas europeas: la francesa Dark y la escocesa Orbex. El acuerdo les permitiría intercambiarse clientes para ofrecerles mayor flexibilidad de lanzamientos.

👎 La confianza en Mark Zuckerberg se desploma entre sus empleados. Tan solo el 26% de los trabajadores actuales confía en su fundador y grupo de altos cargos. Y por primera vez cae por debajo de la mitad (43%), los empleados que se sienten valorados.

👉 Y eso sin preguntar a los 20.000 despedidos. En cualquier otra empresa, Zuckerberg estaría despedido por la junta hace muchos años. Para bien o parar mal, Facebook es un negocio peculiar.

🔭 Consiguen reducir las manchas de satélites en los telescopios a través de un proceso matemático y complejo de computar, pero con buenos resultados iniciales. No parece que funcione con todos, porque ha sido calibrado (PDF) con observaciones de archivo del Hubble. — El secreto es un apaño con las transformadas de Radon

📧 Twitter limitará los mensajes privados para los que no paguen la cuota. Tendrán un límite máximo de mensajes para enviar, y no podrán enviar mensajes a gente que acepte mensajes privados pero no les sigan. Ambos limitados a Twitter Blue, y con objetivo de limitar el spam — Por cierto, rumores de subida de precio.

