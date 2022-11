Bose QuietConfort II, los auriculares con mejor cancelación de ruido ANC del mundo

Los Bose QuietConfort II Earbuds pueden presumir de ofrecer la mejor cancelación de ruido ANC del mundo. y no solo lo dice la publicidad de la marca, también numerosas pruebas y análisis a lo largo y ancho de internet. Aquí hemos podido probarlos por fin para poder comprobar de primera mano (oreja en este caso) que, aunque nunca decimos que un gadget sea el mejor, estos QuietConfort II están sin duda en el podio.

Bose comenzó a investigar el tema de la cancelación de ruido activa hace casi 50 años, siendo probablemente los pioneros en esta tecnología. Ahora con esta segunda generación siguen en la cresta de la ola añadiendo un nivel de personalización exquisito.

Los nuevos Bose QuietConfort II reúnen lo mejor de la excelencia acústica con un nivel de personalización único

Tanto es así, que son los únicos intraauriculares que conocemos, que realizar un mapa acústico del oido. Sí, sí del interior del oido. Otros marcas como Sony o Apple optan por hacer una foto de la oreja (pabellón auditivo externo) y realizar una ecualización ‘a ojo’. Pero Bose personaliza el sonido midiendo la geometría interna del oido con pulsos de audio CustomTune, y con esa información optimiza el sonido para cada persona.

Esto es solo uno de los detalles de los QuietConfort II. La calidad acústica es sobresaliente y la cancelación de ruido es sin duda la más acertada. Porque no solo se trata de cancelar el ruido exterior, sino también de saber qué es ruido y qué no lo es. Por eso su modo Consciente permite que determinados sonidos del ambiente sean escuchados para no perder el contacto con el exterior gracias al sistema ActiveSense.

Toda esta tecnología ocupa un lugar y eso se nota nada mas usar estos auriculares. Pese a que son un 30% más pequeños que los originales, son más voluminosos que la mayoría. Eso sí, siguen siendo cómodos de usar y ligeros (6,24 gr). Su sistema de control táctil usa toda la amplia zona exterior, por lo que ofrecen más fiabilidad que los que usan un diseño de bastón.

Su estuche ofrece 3 recargas, lo que junto a las 6 horas que ofrece su batería suponen 24 horas de autonomía musical. Cuentan con certificación IPx4, lo que los hace resistentes al sudor y lo único que podrían mejorar es la integración con los sistemas Android o iOS. así como que ofreciese Bluetooth multipunto.

El precio de los Bose QuietConfort II Earbuds es de 319 euros y están disponibles en acabado blanco o negro.

+ info | bose