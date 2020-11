Buscando al culpable

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

🛰 El satélite perdido español no estaba asegurado. El coste de 200 millones de euros del satélite Ingenio no será recuperado directamente por el gobierno español, que no ha detallado el motivo de no contratar el seguro.

👉 Investigaciones preliminares hablan de «varios fallos humanos» que quizá podrían haber invalidado cualquier seguro.

📃 Dropbox Spaces mejora con nuevas funciones. El entorno de trabajo virtual de Dropbox que va más allá de los archivos permite ahora crear varios proyectos, gestionar tareas, organizar mejor reuniones o videollamadas y alguna cosita más.

🐈 Facebook no modera las ventas de mascotas en su plataforma. Aunque no permite la compraventa de animales, la BBC ha encontrado numerosos grupos públicos y privados en Facebook donde se comercia con animales.

👉 Por cierto, no hemos hablado de como la tecnología que permite el teletrabajo ha mejorado la relación con las mascotas, y ha aumentado el número de adopciones.

📺 Samsung presenta nuevos monitores con funciones de Smart TV. Los nuevos modelos de la gama M de 32″ vienen con Tizen en su interior, lo que les permite ejecutar algunas aplicaciones sin encender el ordenador. Cuenta incluso con Bluetooth para periféricos.

😎 Una fan de un grupo de Kpop borra un foro de trolls. Se tiró 10 años haciéndose pasar por una usuaria del foro tan activa que la hicieron moderadora, para poco después eliminar más de 15.000 temas de un plumazo. Quintacolumnismo del siglo XXI.

👉 Una historia de copias de seguridad y mejores prácticas de ajustes de software.

💵 Bitcoin alcanza un récord de capitalización total. Se aproxima a su valoración máxima tres años después del burbujón de 2017, pero al haber más unidades disponibles hoy en día, su valoración ya es superior: 276.000 millones de euros.

🤳 Twitter expande sus «historias» con los nuevos Fleets. Tras unos meses de prueba añaden la función a todos los usuarios. Tienen un diseño muy similar a las Snapchat o Instagram, pero con muchas menos funciones.

👉 Twitter tiene un nuevo jefe de seguridad: Peiter Zatko, el mítico hacker conocido como Mudge. Pionero de múltiples técnicas informáticas y planteamientos éticos, y ex-líder de la rama de ciberseguridad de DARPA.

📊 Una campaña de Apple rompe récords en Instagram. La promoción de una nueva temporada de Servant (Apple TV+) ha venido con la llegada del actor Ruper Grint a Instagram, que ha alcanzado el millón de seguidores en 4 horas y un minuto.

📱 Todo el mundo quiere un iPhone, no todos pagar por él. Detienen a cinco empleados de Amazon España que llevaban semanas robando iPhones por valor medio millón de euros. En Inglaterra robaron un camión lleno de iPhones, aproximadamente unas 60.000 unidades en 48 palés.

👃 Científicos intentarán encontrar «olores del pasado». El proyecto Odeuropa repasará textos de hace cinco o seis siglos con programas informáticos de reconocimiento digital para encontrar descripciones de olores y aromas.

📱 Más prototipos de teléfonos plegables. Desde China siguen llegando las primeras demostraciones funcionales de cómo funcionarían los rieles y pantallas plegables que necesitan para estar en nuestras manos, en este caso de Oppo.

