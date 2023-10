Canguros y toros

Suscríbete a Mixx.io Suscríbete a mixx.io y recibe un email con los mejores enlaces tecnológicos del día.

La energía solar ha transformado Australia / PLD anuncia planes ambiciosos / Moderadores de TikTok en huelga / Niegan el cierre de Twitter en Europa / Salto de Windows 11

🌅 Australia está transformándose en un país solar en tiempo récord. Lo que ocurre en las antípodas es una historia increíble. Hasta hace tres años era el paraíso del carbón, y ayer por primera vez los paneles solares generado el 50% de electricidad de todo un día. Hace 3 años no llegaba al 20%. Un ritmo nunca visto. — El gran reto ahora: baterías, baterías, baterías.

🦘 La gran diferencia de Australia con el resto del mundo, es que la gran mayoría de su energía solar producida en los propios hogares y fábricas, en vez de grandes granjas. El coste eléctrico ha caído un 71% en un año, y se espera que en 10 años desaparezcan dos tercios de operadores eléctricos tradicionales. — Hay unos 4 millones de micro-instalaciones solares en todo el país.

🚀 El MIURA 5 avanza más rápido de lo planificado según cuentan en PLD Space, tras recabar los datos de su primer lanzamiento. Anuncian también mayor desarrollo interno para diseñar y fabricar directamente sus motores, aviónica y estructura. El primer lanzamiento comercial será en 2026.

⚡ El consumo eléctrico de centros de datos en Madrid preocupa a la industria y las autoridades, debido al aumento imparable de las operaciones y al déficit de generación eléctrica de la región: consume 27 veces más electricidad de la que genera. — Curiosamente, la cifra de centros de datos a día de hoy también es 27.

👉 Las contrataciones del sector también siguen disparadas, necesitan 2.000 profesionales más en dos años.

🪧 Los moderadores de TikTok en España inician hoy una huelga. Tras largas negociaciones y retrasos, uno de sus sindicatos convocan a unos 1.300 empleados a parar mientras negocian las condiciones: mayor apoyo psicológico, flexibilidad y un plus por trabajar desde oficina.

🫥 En Facebook, el 20% de sus revisores en España está de baja. Serían unos 400 de los más de 2.000 subcontratados. Un nivel que multiplica por cinco el promedio nacional, y que sigue con el mismo dilema: el desgarro psicológico de ese tipo de empleos.

🐦 Elon Musk niega el cierre de Twitter en la UE por motivos legales. Los reportes de la semana pasada son falsos, según el dueño. A pesar de los personalismos entre Musk y el consejero Thierry Breton, no parece haber nada especialmente malo en el horizonte.

👉 ¿Y si cierra qué? Perdería un pequeño % de usuarios, pero también dolores de cabeza.

💻 Windows 11 supera los 400 millones de usuarios y las expectativas de la propia Microsoft, que puso requisitos artificialmente altos para instalarlo. Se cumplen dos años de su lanzamiento, y si nada cambia, habrá una gran migración cuando acabe el soporte de Windows 10 en dos años, pero quizá directamente a «Windows 12», o como lo llamen.

🤔 Europa sigue sin decidir si renovar Eurofighters o esperar al FCAS. Los contratistas militares Airbus, BAE, Indra y demás, presionan por mantenerlos vigentes hasta la década de 2060. Un quinto tramo de encargos para hacer de puente hasta el FCAS.

👉 Cualquier decisión será carísima. Pero mirad estas maniobras del Ala 14 (vídeo). Quién le puede decir no a este culito.

⚙️ El escándalo de los repuestos falsos de aviones será caro pero no grave. El caso que se destapó hace un mes, y esta recapitulación de los sucesos me deja una sensación más tranquila. Revisar cada motor puede costar 300.000€, pero esperan que la estafa de las piezas viejas no cause problemas con los motores.

👉 El misterioso cabecilla de la trama y fundador de AOG Technics, es un venezolano que ha sido identificado por los tabloides, cuenta con varias causas pendientes con la justicia británica.

🪙 El mayor intercambiador de criptomonedas no sabe qué hacer en Europa. Binance anuncia la retirada en diciembre de sus tarjetas de crédito VISA, dos meses después de retirar las Mastercard en Latam. Vuelven a aceptar pagos en euros, un mes después de divorciarse de su socio local, pero en Reino Unido han cerrado los registros a nuevos usuarios. — Los hilos con la banca tradicional se rompen.

Podcast

Suscríbete